Il Napoli non sbaglia e approda ai quarti: 2-0 al Sassuolo, adesso c'è il Milan

Missione compiuta per il Napoli che batte 2-0 il Sassuolo al San Paolo e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà il Milan. La squadra di Ancelotti passa in vantaggio al 15' con Milik e chiude i conti al 74' con Fabian Ruiz. Annullato dopo un check Var un gol di Locatelli sul risultato di 1-0.

Arkadiusz MilikGetty Images

La cronaca

Il Napoli parte bene e all'8', dopo uno spavento per un sinistro di Berardi bloccato a terra da Ospina, va a un passo dal vantaggio: Callejon si presenta a tu per tu con Pegolo bravissimo a chiudergli lo specchio in uscita. Il gol è solo rinviato di pochi minuti e arriva al 15': Insigne duetta in velocità con Ounas sulla sinistra e mette in mezzo un pallone velenoso di esterno destro, Pegolo esce ma la sua ribattuta finisce addosso a Milik che insacca da due passi con un tocco di coscia. Insigne è molto vivace e poco dopo la mezz'ora prova a sorprendere Pegolo con un destro da lontano: palla che sfiora il palo. Poi al 35' ecco l'improvviso pari del Sassuolo: Locatelli impegna Ospina dal limite, sulla respinta Hysaj regala il pallone a Djuricic che serve nuovamente l'ex centrocampista del Milan, sinistro secco e palla sotto la traversa. Chiffi convalida, poi viene richiamato per un check Var e cancella il gol del Sassuolo rilevando un controllo di braccio di Locatelli in avvio di azione. Si va al riposo con il Napoli avanti 1-0.

Arkadiusz Milik esulta dopo il gol segnato contro il Sassuolo, Napoli-Sassuolo, Getty ImagesGetty Images

Ripresa avara di emozioni. Koulibaly si fa apprezzare al 48' con uno straordinario anticipo in tackle scivolato su Duncan in area piccola, poi al 56' è Insigne a provare il destro in mezza rovesciata su suggerimento di Callejon: palla in tribuna. Il Sassuolo ci prova ma davanti è inoffensivo e al 74' il Napoli chiude la partita. Sventagliata di Insigne a tagliare il campo, Magnani buca l'intervento e sul pallone si avventa Milik che tocca per l'accorrente Fabian Ruiz, sinistro a incrociare di prima intenzione e palla nell'angolino basso dove Pegolo non può arrivare. Due minuti dopo Insigne dà l'illusione ottica del gol con un destro su punizione che finisce sull'esterno della rete. Il Sassuolo prova a riaprire la partita nel finale ma Ospina si supera su una deviazione in spaccata da due passi di Locatelli. Nel finale Ancelotti fa esordire Gianluca Gaetano, giovanissimo attaccante della Primavera che per poco non bagna il debutto nel migliore dei modi: il 18enne vola verso Pegolo ma al momento di concludere a rete viene anticipato in corner da Magnani. Ma per il Napoli è festa lo stesso: la Coppa Italia per gli azzurri di Ancelotti prosegue, quella del Sassuolo finisce qui.

La statistica

7 - Momento d'oro per Arkadiusz Milik che ha messo a segno 7 gol nelle ultime 7 presenze in gare ufficiali in tutte le competizioni. Il bottino stagionale del bomber polacco è ora di 11 reti (10 in Serie A e una in Coppa Italia).

Il tweet

Il tabellino

Napoli-Sassuolo 2-0

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Callejon (82' Younes), Diawara, Fabian Ruiz, Ounas (71' Allan); Insigne, Milik (90' Gaetano). All.: Ancelotti.

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio (82' Dell'Orco); Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Boateng (69' Boga), Djuricic (69' Babacar). All.: De Zerbi.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Reti: 15' Milik (N), 74' Fabian Ruiz (N).

Note - Recupero 2'+5'. Ammoniti Maksimovic, Ounas, Mario Rui (N), Berardi, Magnani, Locatelli, Peluso (S).

