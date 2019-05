Inzaghi: "Il mio futuro non dipende dalla finale; Immobile? Stesse chance di Caicedo e Correa"

" Vogliamo prenderci la Coppa nel nostro stadio e davanti ai nostri tifosi "

Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, parlando nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Una partita che vale doppio per la Lazio, Inzagni ne è consapevole: "Abbiamo due vie per raggiungere l’Europa, questa è la più corta. Entrambe le squadre hanno fatto una grande cavalcata, abbiamo ottenuto sul campo una finale meritata”. "Dovremo essere lucidi, evitare i cali di tensione. Quest'anno abbiamo perso due volte con l'Atalanta, mentre in passato avevamo quasi sempre vinto noi", ha ricordato Inzaghi.

Ultimo scontro diretto che è di due settimane fa, con il successo dell'Atalanta all'Olimpico.

" E' una partita che ci ha insegnato tanto, affrontiamo un'ottima squadra che sta facendo grandi cose con un ottimo allenatore. Noi siamo pronti e quello che conta sarà la leggerezza dei miei ragazzi, che devono essere tranquilli. Io sono sereno e fiducioso, perchè hanno lavorato nel migliore dei modi "

Ha poi aggiunto Simone Inzaghi. Per quanto riguarda la presenza o meno di Ciro Immobile e il suo stato di forma, il tecnico della Lazio dichiara: "Immobile ha le stesse chance di Correa e Caicedo, ho tre attaccanti che stanno molto bene e mi stanno soddisfacendo. Uno dei tre andrà inizialmente in panchina. Ma chi andrà in campo sono sicuro darà il massimo".

Le parole di Senad Lulic

“Serve la testa, ma anche la felicità: vincerà chi avrà più voglia di vincere e di correre". Così Senad Lulic, capitano della Lazio, alla vigilia. "Abbiamo rivisto la gara di dieci giorni fa, abbiamo capito dove abbiamo sbagliato", ha spiegato in conferenza stampa ritornando sulla sconfitta in campionato contro i bergamaschi. "Quella di domani sarà un’altra partita e proveremo a non commettere gli stessi errori". "Noi siamo pronti, siamo reduci da una buona partita con il Cagliari", ha aggiunto il bosniaco. "Ci servirà qualcosina in più per battere l’Atalanta, abbiamo lavorato bene ed ora siamo pronti per scendere in campo". Nella finale 2013 fu proprio Lulic a segnare il gol decisivo contro la Roma: "Spero che domani qualcun altro diventi un eroe, non importa chi sia. È importante segnare, a prescindere da chi ci riuscirà, basta che qualcuno ci permetta di alzare la coppa”.