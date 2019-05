Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Mancini, Palomino, Masiello, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Indisponibili: Toloi, Varnier

Squalificati: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Romulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Correa, Immobile. All. S.Inzaghi

Indisponibili: Lukaku, Berisha

Squalificati: nessuno

Arbitro: Banti (sez. Livorno)

Statistiche Opta

Atalanta e Lazio si sono affrontate nove volte in Coppa Italia (tre successi a due per i biancocelesti e quattro pareggi); la sfida più recente nel quarto turno dell'edizione 2008/09 (0-2 per i laziali).

L'Atalanta disputerà la sua quarta finale di Coppa Italia: finora i nerazzurri hanno vinto soltanto una delle precedenti tre, l'unica che non prevedeva sia andata che ritorno (1962/63 v Torino).

Angelo Domenghini è stato l’unico giocatore a segnare in una finale di Coppa Italia con la maglia dell’Atalanta: tripletta nel 3-1 contro il Torino nel 1963.

Per la Lazio si tratta della 10ª finale di Coppa Italia (finora sei volte vincitrice): potrebbe raggiungere l’Inter (sette trofei) nell’albo d’oro della competizione, alle spalle di Juventus (13) e Roma (nove).

L’Atalanta è imbattuta da quattro partite di Coppa Italia (3V, 1N): gli orobici non registrano nella competizione una striscia senza sconfitte più lunga dal 2005 (sette in quell’occasione).

La Lazio non perde da otto partite di Coppa Italia: nella coppa nazionale i biancocelesti non registrano una striscia più lunga senza sconfitte dal 1980 (17 di fila).

La Lazio ha subito soltanto due gol nelle ultime sette partite di Coppa Italia, dopo averne incassati ben 10 nelle precedenti sette nella competizione.

L’Atalanta è a un gol dal traguardo delle 100 reti in questa stagione in tutte le competizioni.

La Lazio è la squadra che nella Serie A 2018/19 ha subito meno gol nei primi 15 minuti di gioco (due).

Mentre in campionato è l’Atalanta la squadra con più tocchi in area avversaria (1111), in Coppa Italia questo primato spetta alla Lazio (131).

Josip Ilicic ha preso parte a quattro degli ultimi cinque gol dell’Atalanta in Coppa Italia, grazie a una rete e tre assist.

Duván Zapata ha segnato tre gol in quattro presenze in questa Coppa Italia; il colombiano vanta quattro reti in nove partite totali nella competizione.

Il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha segnato cinque gol contro l'Atalanta, contro nessuna squadra ha fatto meglio nella massima serie.