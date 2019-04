Le 5 verità di Milan-Lazio: prosegue la stagione nerissima di Suso

1) Lazio, gli ultimi risultati negativi non cambiano il giudizio generale

Poche squadre in Italia, da qualche anno a questa parte, giocano un calcio più piacevole della Lazio. Forse nessuna. Un gioco organizzato, corale, intelligente, tra palleggio e strappi in velocità. Da quando Simone Inzaghi è stato promosso sulla panchina della prima squadra, i biancocelesti hanno cambiato marcia, entrando di diritto tra le realtà più belle da vedere del nostro campionato. Non sono ancora una grande nel senso più compiuto del termine: gli ultimi risultati, un crollo tanto fragoroso quanto inatteso, lo confermano. Ma il giudizio generale, confermato dal colpo di San Siro, non cambia. Un giudizio che rimane più che positivo nei confronti di una squadra che ormai si conosce a memoria, diretta come un direttore d'orchestra da un allenatore giovane, brillante, capace. Checché ne dica il presidente Lotito, che negli ultimi giorni non ha perso occasione per contestarne l'operato.

Correa - Milan-Lazio - Coppa Italia 2019LaPresse

2) Questo Milan rischia di non andare in Champions

Non è tanto - o solo - una questione di risultati. È una questione di idee, di forma fisica, di brillantezza. Al Milan, in questo momento, sta mancando tutto. Il successo contro la stessa Lazio in campionato ha portato in saccoccia 3 punti vitali in uno scontro diretto, nascondendo però solo parzialmente le difficoltà e le lacune di una squadra che pare essersi nuovamente persa. Nell'ultimo mese, i rossoneri hanno perso 4 volte in 7 partite tra Serie A e Coppa Italia, pareggiandone un paio e vincendone appena una (contro la Lazio, appunto). Ora che la Roma è tornata prepotentemente a farsi sotto, e che l'Atalanta ha gettato la maschera, la corsa verso il quarto posto rischia di farsi sempre più complicata.

Cutrone - Milan-Lazio - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

3) Suso impresentabile: prosegue una stagione nerissima

Una sola giocata di qualità: il cross al bacio per Cutrone, in fuorigioco al momento di superare Strakosha di testa. Stop. Gli spunti positivi della prestazione di Jesus Suso si possono riassumere così. Quelli negativi, invece, quasi non si contano: lentezza, movimenti impacciati, poche idee, mancanza di cattiveria al momento di calciare in porta. Ma si tratta di qualcosa che ormai non fa nemmeno più notizia, perché da mesi l'esterno spagnolo fatica a offrire un rendimento accettabile, condizionato dall'insistenza su un movimento monocorde (la finta a rientrare sul sinistro) e dai ricorrenti problemi fisici. Parma ha rappresentato un'eccezione, ma le eccezioni confermano la regola. E la regola dice che la stagione di Suso, fin qui, è nerissima.

" Jesus SUSO, voto 5 - Molle, senza idee, pasticcione. La finta a rientrare sul sinistro non porta a nulla. Si nota quasi solo per l'assist per il gol annullato a Cutrone, in una serata altamente negativa [dalle pagelle di Milan-Lazio] "

4) Piatek dipende dalla squadra: se non è servito, non spara

Krzysztof Piatek abbiamo imparato a conoscerlo proprio in Coppa Italia, con quella dirompente quaterna rifilata in estate al Lecce con la maglia del Genoa, con cui avrebbe poi fatto faville per tutto il girone d'andata. E abbiamo imparato soprattutto a conoscerne le caratteristiche: un classico uomo d'area, micidiale nei 16 metri avversari ma poco avvezzo a partecipare alla manovra. Dunque, bisognoso di munizioni per sparare. Se i compagni non gliele concedono, il pistolero polacco è inesorabilmente destinato a rimanere a secco. Era accaduto già nella semifinale d'andata dell'Olimpico, quando Acerbi gli aveva messo la museruola per tutti i 90 minuti, ed è una situazione che si è ripetuta, identica, anche ieri sera. Da quando il Milan ha perso la rotta, ovvero dal derby perso contro l'Inter il 17 marzo, Piatek è andato a segno appena solo a Torino contro la Juventus. Non è un caso.

Krzysztof Piatek of AC Milan jumps for the ball against Marco Parolo of SS Lazio during the TIM Cup match between AC Milan and SS Lazio at Stadio Giuseppe Meazza on April 24, 2019 in Milan, ItalyGetty Images

5) Correa o Caicedo con Immobile: il bel dilemma di Inzaghi

Ciro Immobile non sta ripetendo la sensazionale stagione passata, ma rimane una pedina intoccabile all'interno dello scacchiere laziale. E accanto a lui, il duello si rinnova: Joaquin Correa da una parte, Felipe Caicedo dall'altra. Contendenti in lizza per una sola maglia, spesso capaci di concretizzare in campo le proprie ambizioni alla titolarità: l'ecuadoriano andando a segno con discreta regolarità in campionato, il Tucu trascinando di peso la Lazio in finale di Coppa Italia. Un dolce dilemma che Inzaghi è destinato a portarsi avanti anche nelle ultime settimane stagionali.