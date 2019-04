ATALANTA

Pierluigi GOLLINI 7 - In avvio evita il tracollo opponendosi a un destro a botta sicura di Veretout, a inizio ripresa si ripete respingendo un sinistro ravvicinato di Benassi. Sicuro anche nelle uscite, gran partita.

Andrea MASIELLO 6 - Un po' troppo passivo in occasione del gol di Muriel, poi si riprende e concede pochissimo agli attaccanti viola. Giocatore d'esperienza utilissimo in partite come queste.

Berat DJIMSITI 5,5 - Avvio disastroso: si perde Muriel e corre altri rischi sbagliando i tempi delle uscite. Reagisce col passare dei minuti e guadagna anche qualche applauso da Gasperini perché nel primo tempo è uno dei più propositivi.

José PALOMINO 6 - Il migliore dei tre di difesa perché dopo un avvio balbettante non sbaglia praticamente un intervento.

Timothy CASTAGNE 6 - Buona presenza sulla destra, mette un paio di traversoni interessanti non sfruttati dai compagni. Non travolgente come al solito, ma sufficiente.

Marten DE ROON 5,5 - Bruttissima partenza: viene preso in mezzo dai centrocampisti della Fiorentina e fatica a trovare le giuste distanze. Cresce alla distanza.

Remo FREULER 5,5 - Serata no per il centrocampista svizzero, molto nervoso e spesso anticipato. Spiana la strada a Veretout in avvio, ma per sua fortuna Gollini salva tutto.

dal 58' Mario PASALIC 6 - Entra e si piazza al fianco di De Roon limitandosi a fare cose semplici. Si rende anche pericoloso con un sinistro dal limite.

Robin GOSENS 6 - Può spingere sulla sinistra perché Mirallas non gli procura grossi grattacapi. Va anche vicino al gol con un'incornata alla fine del primo tempo. Instancabile.

dal 92' Matteo PESSINA s.v. - In campo solo nei minuti di recupero, non giudicabile.

Alejandro GOMEZ 7 - Rianima l'Atalanta nel momento più difficile del match procurandosi un rigore che vale oro, poi decide la partita su gentile omaggio di Lafont. Il Papu, quando conta, c'è sempre.

Josip ILICIC 7 - Non al top della condizione a causa di un ginocchio dolorante, riesce comunque a lasciare il segno sulla partita più importante della stagione (per ora). Freddissimo quando trasforma il rigore dell'1-1, serve anche a Gomez il pallone che l'argentino scaraventa alle spalle di Lafont. Giocatore fondamentale.

dall'85' Gianluca MANCINI s.v. - In campo solo negli ultimi minuti, ingiudicabile.

Duvan ZAPATA 6 - Primo tempo molto sofferto, tocca pochi palloni e spesso è costretto a giocarli spalle alla porta. Decisamente meglio nella ripresa, peccato solo per il gol del 3-1 fallito nel finale.

All.: Gian Piero GASPERINI 8 - Il voto va alla Coppa Italia fin qui disputata dall'Atalanta che stramerita la finale. Non solo per il doppio confronto con la Fiorentina, ma anche per avere eliminato la Juventus campione in carica ai quarti con un sonoro 3-0. Traguardo meritatissimo raggiunto attraverso un gioco spettacolare: solo applausi per lui.

FIORENTINA

Alban-Marc LAFONT 5 - Buona partita fino alla papera che regala il 2-1 alla Fiorentina, un errore troppo pesante che non può non influire sul suo giudizio. Si accartoccia su se stesso non trattenendo un pallone di facile lettura.

Nikola MILENKOVIC 6 - Gioca da terzino destro e non sfigura nel duello con Gosens non concedendo grande spazio all'esterno tedesco.

German PEZZELLA 5,5 - Prestazione non impeccabile del capitano viola, che dopo un buon primo tempo cala vistosamente nella ripresa faticando a tenere Zapata in marcatura.

Federico CECCHERINI 5 - Sull'1-0 e con la Fiorentina padrona del campo, commette una colossale ingenuità intervenendo in maniera scomposta su Gomez in piena area. Accusa il colpo dal punto di vista psicologico e rimedia subito un cartellino giallo. Partita molto complicata per lui.

Cristiano BIRAGHI 5,5 - Presidia la sua zona spingendosi raramente in avanti. Castagne lo mette in difficoltà in più di un'occasione.

Marco BENASSI 6 - In avvio i suoi movimenti mandano in crisi i centrocampisti atalantini, come al solito è bravissimo a giocare tra le linee e negli inserimenti. Ha sulla coscienza un gol sbagliato a inizio ripresa che avrebbe potuto cambiare la partita, ma Gollini in quella occasione si mostra insuperabile.

dal 79' Giovanni SIMEONE s.v. - Entra nel finale, conquista un buon calcio di punizione dal limite ma per il resto non si vede. Troppo poco per giudicarlo.

Jordan VERETOUT 6 - Vale il discorso fatto per Benassi. Gioca con personalità e prova a dare ordine in mezzo al campo, ma sbaglia clamorosamente il pallone del 2-0 a tu per tu con Gollini calciando troppo centralmente.

GERSON 5 - Presenza impalpabile sia in fase propositiva che di interdizione. Viene giustamente sostituito da Montella a metà ripresa.

dal 65' Bryan DABO 5,5 - Entra e quattro minuti dopo l'Atalanta passa in vantaggio. Non gioca molto meglio di Gerson, prova a far valere il fisico sui palloni alti nel finale ma senza successo.

Federico CHIESA 6 - Si mette subito in luce con uno splendido assist per Muriel che vale il gol dell'illusione viola. Subito dopo sfiora il raddoppio con un sinistro di poco a lato, poi si vede poco ed è molto impreciso sulle conclusioni dalla distanza.

Luis MURIEL 6,5 - Glaciale quando trafigge Gollini dopo meno di 3 minuti, geniale quando mette Benassi solo davanti alla porta a inizio ripresa. Si vede a intermittenza, ma quando si accende per l'Atalanta sono dolori.

Kevin MIRALLAS 5,5 - Montella gli dà fiducia schierandolo titolare, ma il belga dopo un inizio promettente si spegne ben presto e sparisce dal campo. In chiara difficoltà quando deve ripiegare, ma non è quello il suo mestiere.

dall'88' Edimilson FERNANDES s.v. - In campo solo nei minuti finali, ingiudicabile.

All.: Vincenzo MONTELLA 6 - Primo quarto d'ora magistrale. Un gol, ripartenze da urlo e due palle gol sprecate. Poi la Fiorentina viene sostanzialmente condannata da due episodi e non ha la forza di reagire. Lui tenta il tutto per tutto chiudendo la gara con 4 punte, ma non basta.