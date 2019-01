Le pagelle di Cagliari-Atalanta 0-2: Cragno para quasi tutto, difesa del Cagliari male nella ripresa

===Cagliari===

Alessio CRAGNO 7,5 – Primo tempo senza grandi interventi, diventa protagonista nella ripresa con almeno tre parate decisive su Zapata e Ilicic. Se c'è partita fino alla fine, buona parte del merito va a lui.

Darijo SRNA 5,5 – Piede educato, vedi il lancio con cui pesca Pavoletti in area. Ma anche lui soffre in fase di copertura, andando in affanno nel finale.

Filippo ROMAGNA 5 – Nel primo tempo se la cava, naufraga quando l'Atalanta imprime il massimo sforzo nella ripresa. Complice nell'azione del raddoppio nerazzurro.

Luca CEPPITELLI 5,5 – Uno dei migliori nel primo tempo, quando con attente letture difensive tiene a bada Zapata. Che però si perde in occasione dell'1-0. Anche lui aveva sbandato un po' nei secondi 45 minuti.

Simone PADOIN 6,5 – Inizia con il solito mix di ordine e abnegazione, poi si rende protagonista di un paio di sortite offensive in cui per poco non trova il gol.

Artur IONITA 6 – Gara di sostanza là in mezzo, Palomino gli nega il gol nel finale di primo tempo. (dal 76’ Valter BIRSA SV - Difficilmente giudicabile nei suoi primi 15 minuti in maglia rossoblu)

Luca CIGARINI 5,5 – Partita di sofferenza la sua. Non si può dire che non ci metta il cuore, ma non è efficace in fase di interdizione. (DAL 76’ Filip BRADARIC 5,5 - Non entra bene in partita, non riesce ad arginare il forcing avversario)

Nicolò BARELLA 5,5 – Il suo impegno nelle due fasi è encomiabile nella prima parte di partita, ma scompare nella fase calda del match mquando dovrebbe essere il trascinatore.

Paolo FARAGO' 5,5 – Si batte in mezzo al campo, cala nella ripresa.

JOAO PEDRO 5,5 – Qualche guizzo, ma gioca troppo a intermittenza.

Leonardo PAVOLETTI 5,5 – Partita generosa, anche se non sempre lucido. Segna un gol nel primo tempo, ma era in fuorigioco. Per il resto ingaggia un duello fisico con mezza difesa atalantina. (dal 67’ FARIAS 5 - Si vede davvero poco nei minuti che Maran gli concede)

===Atalanta===

Pierluigi GOLLINI 6 – Para bene su Padoin, aiutato da Palonino in due occasioni. Nel secondo tempo non viene chiamato in causa.

Rafael TOLOI 6 – Qualità e personalità nella sua partita. Nel primo tempo si sgancia e prova la conclusione: non è più una novità.

Berat DJIMSITI 6 – Ruvido e spesso poco elegante, ma guida bene la sua difesa.

Josè Luis PALOMINO 6,5 – Decisivo con due salvataggi sulla linea nel primo tempo, tranquillo nella ripresa.

Hans HATEBOER 5,5 – Meno efficace del solito sulla fascia destra, sbagli molti passaggi.

Matteo PESSINA 5,5 – Qualche errore tecnico che fa infuriare Gasperini, pecca un po' di personalità.

Remo FREULER 6 – Padrone delle due fasi come sempre, senza il fido De Roon guida lui il centrocampo bergamasco.

Timothy CASTAGNE 6 – Rimpiazza Gosens e lo fa con personalità. Entra nell'azione dell'1-0.

Alejandro GOMEZ 6 – Moto perpetuo sulla trequarti, anche se spesso c'è più fumo che arrosto.

Josip ILICIC 6,5 – Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa. Calcia in porta almeno quattro volte, peccando forse di cattiveria. Anche un palo per lui, in una serata stregata dal punto di vista realizzativo.

Duvan ZAPATA 7 – Piuttosto anonimo fino al minuto 88', quando allunga la striscia realizzativa con un gol di opportunismo. E nel finale serve a Pasalic l'assist per il 2-0.