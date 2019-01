Le pagelle di Roma-Virtus Entella 4-0: fa tutto Schick, Pastore dai mugugni al gol

Le pagelle della Roma

Robin OLSEN 6,5 - Si sporca i guanti quando dice di no in sequenza a Nizzetto e a Eramo. Bravo anche nel finale su Icardi e Cleur.

Rick KARSDORP 6,5 - Ha una voglia matta di risalire le gerarchie e soprattutto nel primo tempo lo dimostra con discese continue a fianco di Ünder. Buona prova.

Federico FAZIO 6 - Ha qualche difficoltà soltanto nel miglior momento dell'Entella, ma diversamente da altre gare stagionali non sbaglia.

Juan JESUS s.v. (dal 10' Ivan MARCANO 6,5 - In campo per l'infortunio di Juan Jesus inizia male, facendosi ammonire, ma poi prende confidenza con la partita. E nell'area ligure è mortifero: un gol annullato, un altro buono)

Aleksandar KOLAROV 6 - Gara di contenimento, con poche incursioni offensive. Quando ha spazio alla conclusione non riesce a trovar gloria.

Bryan CRISTANTE 6,5 - Distrugge e costruisce in egual misura, dividendosi i compiti con Pellegrini. Sempre tranquillo in possesso del pallone.

Lorenzo PELLEGRINI 6,5 - Arretra la propria posizione, ma il suo gioco non ne risente. Sereno e concentrato. Apre il contropiede del 3-0 (dall'82' Alessio RICCARDI s.v.)

Cengiz ÜNDER 6,5 - Attivissimo, porge immediatamente a Schick il pallone dell'1-0. Non segna, ma sulla propria fascia di competenza produce scintille (dal 76' Nicolò ZANIOLO s.v.)

Javier PASTORE 6 - Per gran parte del match è la nota stonata della Roma. Troppe volte fa la cosa sbagliata al momento sbagliato, facendo arrabbiare il pubblico. Poi, d'incanto, ecco un gol che gli ridà fiducia.

Justin KLUIVERT 7 - In campo all'ultimo secondo per il forfait di Perotti, gioca un primo tempo sottotono e un'ottima ripresa: suoi gli assist per il terzo e il quarto gol.

Patrik SCHICK 7,5 - In serata di grazia. Inizia andando a segno di tacco, prosegue con l'assist (sempre di tacco) per Marcano e infine firma la propria doppietta. Sarà anche l'Entella, ma è una bella risposta a tutte le perplessità nei suoi confronti.

All. Eusebio DI FRANCESCO 6,5 - Impreca per gli infortuni, ma riceve buone risposte da Schick. E da tutta la squadra, che non sottovaluta l'impegno.

Schick - Roma-Virtus Entella - Coppa Italia 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Le pagelle della Virtus Entella

Andrea PARONI 6 - Prende 4 gol, ma si guadagna comunque la sufficienza: le sue parate evitano all'Entella un passivo ben più ampio.

Francesco BELLI 5,5 - Buon primo tempo, in cui si limita Kluivert ed evita un gol di Kolarov. Come il resto della squadra, anche lui può poco nella ripresa.

Michele PELLIZZER 5 - Deve fronteggiare cotanta qualità e inevitabilmente perde le distanze con l'andare della gara.

Riccardo BARONI 5 - Resiste strenuamente fin quando può, poi crolla: ammonito per un placcaggio su Schick, si perde Pastore nell'azione del poker.

Gabriel CLEUR 5 - Nella sua zona la Roma si infila come la classica lama nel burro già dal ventesimo secondo. Serata da incubo.

Mirko ERAMO 5 - Corre e morde le caviglie, ma ha sulla coscienza l'errore del 17', quando riesce nell'impresa di centrare Olsen da due passi: non era semplice.

Andrea PAOLUCCI 5,5 - Prova a organizzare il gioco dell'Entella, riuscendoci solo a tratti. Poi perde fiducia e viene rimpiazzato (dal 70' Francesco ARDIZZONE 5,5 - Entra a gara già decisa e tocca pochi palloni)

Luca NIZZETTO 6 - Uno dei più attivi nel primo tempo, in cui mostra qualità e personalità. Spaventa Olsen su punizione nell'azione poi sprecata da Eramo ed è pericoloso anche nell'ultima azione del match.

Krisztian ADORJAN 5,5 - Un paio di buone iniziative in rapidità e poco altro. Resta in campo solo un tempo, poi viene sostituito (dal 46' Simone ICARDI 5,5 - Fede romanista, ex giallorosso, vive il sogno di scendere in campo all'Olimpico. Non incide, anche se va vicino al gol negli ultimi secondi)

Salvatore CATURANO 5 - Prova a farsi valere sui palloni alti, ma ne riceve pochi. 45 minuti senza pungere, poi Boscaglia lo toglie all'intervallo (dal 46' Matteo MANCOSU 5,5 - Fa quel che può, segnando un bel gol annullato per giusto fuorigioco ma combinando poco altro)

Daby MOTA CARVALHO 5,5 - Rapidissimo, fa ammonire Marcano e qualche buono spunto lo mette in mostra. Ma non è che un fuoco di paglia.

All. Roberto BOSCAGLIA 5,5 - Troppo netto il divario tecnico con la Roma. Se la gioca con due punte e un trequartista, ma può far poco per invertire la tendenza.