Le pagelle di Torino-Fiorentina 0-2: Chiesa mortifero, Belotti con le polveri bagnate

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 6,5 - Fa il possibile e anche l'impossibile per opporsi ai tentativi viola: Veretout, Mirallas, Simeone, tutti fermati. Inutilmente.

Armando IZZO 6 - Se la cava bene, ricevendo supporto da Nkoulou nelle situazioni difficili. Complessivamente incolpevole per il ko.

Nicolas NKOULOU 6,5 - Tiene a bada il nuovo arrivato Muriel ed è preciso sia negli anticipi che nelle chiusure. Esce anzitempo (dal 72' LYANCO 5 - Ingenuo. Si fa superare troppo facilmente da Chiesa, che ringrazia segnando il raddoppio)

Koffi DJIDJI 5,5 - Fa il suo per 87 minuti, non sbagliando. Poi si perde malamente Simeone, che lo brucia in contropiede propiziando il gol decisivo di Chiesa.

Lorenzo DE SILVESTRI 6 - Un po' arruffone, però vivace. Ci prova continuamente, va vicino al gol di testa e se ne vede annullare uno per offside.

Daniele BASELLI 6 - Non continuo, ma intelligente nelle giocate. Con un bel colpo di tacco libera Iago Falque alla conclusione (dal 78' Sasa LUKIC s.v.)

Tomas RINCON 5,5 - Fa sentire la propria presenza in mezzo al campo. Anche troppo quando regala una punizione alla Fiorentina al limiten dell'arda.

Soualiho MEITÉ 5,5 - Rischia di regalare un rigore alla Fiorentina, ma la tecnologia lo grazia. Pasticcione, specialmente nel primo tempo sbaglia parecchio.

Ola AINA 6 - Tra i più attivi partendo dalla fascia sinistra, tra un'accelerazione, un cross e una rimessa lunga con le mani. Dietro qualcosa soffre.

Iago FALQUE 6 - Prende per mano il Torino con il suo sinistro delicato, tra un'incursione e un assist, ma trova un ottimo Lafont. Ha poco da rimproverarsi.

Andrea BELOTTI 5 - Ha più volte la palla buona per lasciare il segno, ma puntualmente la spreca. Pomeriggio da dimenticare per il centravanti granata.

All. Walter MAZZARRI 6 - Dalla panchina assiste a una partita che il Torino si sarebbe anche potuto portare a casa. Ma la Fiorentina ha Chiesa.

Rincon in Torino-Fiorentina (Coppa Italia)Getty Images

Le pagelle della Fiorentina

Alban LAFONT 6,5 - Deve compiere appena un intervento, ma fondamentale: la sua parata di piede su Iago Falque consente ai viola di restare sullo 0-0.

Nikola MILENKOVIC 5,5 - Prova anche a proporsi in avanti, ma con scarsissima fortuna. Meglio quando agisce da terzino puro.

German PEZZELLA 6 - Ha i maggiori problemi a inizio ripresa, nel miglior momento del Torino. Si prende anche un giallo, ma non crolla.

Vitor HUGO 6 - Vedi Pezzella. Come il compagno di reparto controlla bene la retroguardia, soffrendo solo dopo l'intervallo.

Cristiano BIRAGHI 6 - Non esaltante al cross come in altre occasioni, ma offre un contributo fondamentale in un paio di salvataggi nei pressi della propria porta.

Marco BENASSI 5,5 - Si fa ammonire per proteste e non brilla particolarmente nonostante il successo viola (dall'88' Bryan DABO s.v.)

Edimilson FERNANDES 5,5 - Da regista tocca tanti palloni, ma i suoi appoggi non vanno sempre a bersaglio. Da rivedere.

Jordan VERETOUT 6,5 - Schierato nella posizione di mezzala, dimostra come sia questo il suo ruolo prediletto. Sempre al centro dell'azione, costringe Sirigu a una grande parata.

Federico CHIESA 7,5 - Il solito Chiesa. Quello che ci prova, ci prova, ci prova. Fino allo sfinimento. E viene premiato con la doppietta che porta di peso la Fiorentina ai quarti.

Luis MURIEL 5,5 - Costretto da Nkoulou a girare al largo, crea una buona occasione partendo da sinistra ma non può mai andare alla conclusione. Esce anzitempo (dal 64' Giovanni SIMEONE 7 - Stuzzicato dall'arrivo di Muriel e dalla panchina, risponde da campione: sull'1-0 c'è, evidentissimo, il suo zampino)

Kevin MIRALLAS 5,5 - Rimane un po' nascosto nelle pieghe del gioco, anche se a fine primo tempo va a un passo dal vantaggio (dal 52' GERSON 5 - Non incide. O meglio, rischia di incidere al contrario con lo sciagurato errore del 62': accenderà un cero in onore di Lafont)

All. Stefano PIOLI 6 - Dà immediatamente fiducia a Muriel, ma le risposte più positive arrivano da Simeone. Si gode il passaggio ai quarti.