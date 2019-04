Novità in vista per Gattuso. Per la sfida contro la Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia, potrebbe esserci l’impiego di Mattia Caldara. Una novità assoluta per il Milan, visto che l’ex centrale dell’Atalanta ha giocato solo una partita ufficiale in stagione: i 90 minuti contro i lussemburghesi del Dudelange, alla prima giornata della fase a gironi di Europa League.

Il classe ’94 verrà schierato nella difesa a 3 con Musacchio e Romagnoli, con Gattuso che si giocherà la carta del 3-4-3 per sopperire al centrocampo a cinque della Lazio. Torna tra i convocati torna Paquetà, ma sarà difficile vederlo in campo dal primo minuto. L’unico a non essere convocato è Strinic, out per un trauma distensivo alla caviglia destra.

La probabile formazione