Milan, Gattuso: "Higuain? Me lo tengo stretto, ma non so cosa succederà"

"È stata una partita gagliarda. Sono contento per come ho visto i ragazzi aiutarsi, è stata una prestazione positiva. Sapevamo che non era facile giocare contro questa Sampdoria”. Così Rino Gattuso commenta a Milan Tv la vittoria ai supplementari dei rossoneri contro la Sampdoria in Coppa Italia. Decisivi i cambi. "Oggi Cutrone e Conti ci hanno dato qualità", ha ammesso il tecnico. Sulla prestazione di Paquetà, Gattuso ha detto: “Mi è piaciuto il secondo tempo quando ha fatto vedere buoni inserimenti. Sa muoversi, è un brasiliano atipico perché è bravo nei movimenti".m In ombra invece Higuain, sui cui rimangono i dubbi sulla sua permanenza in rossonero.

" Higuain l’ho visto vivo, ha partecipato alla manovra e sbagliato pochissimo. Gli è mancato il gol ma mi sono piaciuti tutti. In questi giorni se non lo avessi visto in condizione non lo avrei fatto giocare. Con lui ho questo rapporto, ci diciamo le cose in faccia. In questo momento è un giocatore del Milan, ce lo teniamo ben stretto. Non so cosa succederà. Ci diremo le cose in faccia e da lui voglio lo stesso atteggiamento, per ora non è mancato "

Ora la Supercoppa contro la Juve in Arabia Saudita. "Dobbiamo recuperare le energie. La partita sarà importante, al di là del trofeo. Ci può aiutare a livello caratteriale”, ha concluso Gattuso.