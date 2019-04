Milan-Lazio: probabili formazioni e statistiche

La probabile formazione

Milan (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessié, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Samu Castillejo. All. Gennaro Gattuso

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; J.Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni, sezione di Bergamo

Video - Gattuso: "Male, ma non è una tragedia. Ora testa alla Lazio, ci giochiamo tutto" 01:27

Statistiche

Sono 19 i precedenti in Coppa Italia tra Lazio e Milan, con un bilancio leggermente a favore dei rossoneri con otto successi oltre a 7 vittorie dei biancocelesti e 4 pareggi, compreso lo 0-0 dell’andata.

Lazio e Milan si affrontano per la seconda volta consecutiva in semifinale di Coppa Italia. Nella scorsa stagione passarono i rossoneri ai tiri di rigore, dopo due 0-0 consecutivi.

La Lazio ha raggiunto la finale in quattro delle ultime cinque occasioni in cui ha disputato questa fase del torneo: unica eccezione proprio la scorsa stagione contro il Milan. L’ultima volta che la Lazio ha giocato una finale è stata nel 2017 contro la Juventus (2-0 per i bianconeri), l’ultimo successo è quello del 2013 nel derby contro la Roma grazie al gol di Lulic.

Il Milan ha superato la semifinale di Coppa Italia nelle ultime due partecipazioni a questa fase del torneo, dopo essere stato eliminato in tutte le precedenti quattro. Il Milan non vince una Coppa Italia dalla stagione 2002-2003, quando superò la Roma nella doppia finale. In quella stagione i rossoneri vinsero anche la Champions League nella finale di Manchester contro la Juventus.

Considerando le squadre qualificate alle semifinali di questa Coppa Italia, la Lazio è la formazione che ha tentato più tiri (50) mentre il Milan è quella che ha calciato di meno (30).

Krzysztof Piatek ha realizzato 8 gol in questa edizione della Coppa Italia: solo tre squadre hanno fatto meglio di lui (Catania e Novara a 9, Fiorentina con 12). Piatek mira ad un’incredibile doppietta, vincere sia la classifica marcatori della Coppa Italia che quella della Serie A: al momento è secondo con 21 reti, a -1 da Quagliarella. Solo in 5 ci sono riusciti prima di lui: Giuseppe Meazza ('37-'38), Luigi Riva ('68-'69), Diego Armando Maradona ('87-'88), Roberto Boninsegna ('71-'72) e Giuseppe Signori ('92-'93).

Ciro Immobile ha preso parte attiva a quattro delle ultime sei reti della Lazio contro il Milan (tre gol e un assist, tutti in Serie A). L’attaccante italiano è inoltre autore di tre degli ultimi quattro gol dei biancocelesti in Coppa Italia (esclusa la lotteria dei rigori).