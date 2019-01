Piatek e Cutrone: staffetta o 4-4-2? Gattuso e il nuovo dualismo in casa Milan

Il buon impatto di Krzysztof Piatek all'esordio con la maglia del Milan sabato sera a San Siro contro il Napoli (un gol sfiorato e una sponda di testa per Musacchio in poco più di 20 minuti) è una buona notizia per Gattuso, anche se naturalmente il tecnico rossonero avrà bisogno di ulteriori conferme da parte del 23enne attaccante polacco ex Genoa. Una nota lieta, quindi, ma anche un intrigante rebus tattico che si staglia all'orizzonte. Le domande sono sostanzialmente tre. Se Gattuso insisterà con il 4-3-3 chi tra Piatek e Cutrone partirà titolare? I due sono pronti a digerire un'eventuale staffetta? E nell'ottica di un passaggio al 4-4-2 la convivenza tra i due è possibile?

La prima mossa di Gattuso: si va avanti col 4-3-3

Il tecnico ha già avuto modo di ribadirlo in diverse occasioni: per il momento il modulo di partenza (il 4-3-3) non si tocca. Piatek o non Piatek, il Milan continuerà a schierarsi con il tridente composto da 2 esterni e un attaccante centrale. Contro il Napoli in campionato la maglia da titolare è finita sulle spalle di Cutrone, una scelta logica e prevedibile in considerazione del fatto che il polacco era arrivato da pochi giorni a Milanello. In Coppa Italia - Gattuso si è già affrettato a precisarlo - Piatek e Cutrone lotteranno ancora per un posto da titolare. Domanda seguente: chi tra i due è più funzionale al gioco di questo Milan?

Due giocatori molto simili, ma non identici

Entrambi attaccanti che amano agire negli ultimi 16 metri, Piatek e Cutrone possiedono caratteristiche tecniche e tattiche molto simili. Si assomigliano, ma non sono uguali. Il 21enne comasco (autore di 9 gol quest'anno in tutte le competizioni) deve migliorare sotto diversi aspetti, in primis nella protezione del pallone. Ma quando è stato chiamato in causa ha quasi sempre risposto presente, soprattutto a partita in corso: 6 delle sue 9 reti stagionali sono infatti realizzate da subentrante.

Alla scoperta di Piatek, tra Robocop e Tomasson

Alla sua prima stagione in Italia, Krzysztof Piatek si è reso protagonista di un exploit straordinario segnando 19 reti in 22 presenze tra Serie A e Coppa Italia con la maglia del Genoa: il polacco è quasi sempre partito nella formazione titolare ed è stato abituato a giocare al fianco di un attaccante rapido (Kouamé) bravo a girargli attorno e a creargli spazio. Sabato contro il Napoli è entrato benissimo in partita senza apparentemente avvertire il peso dell'esordio a San Siro (non a caso Gattuso l'ha già ribattezzato Robocop) ma sulla carta sembra più un giocatore da 11 di partenza che un jolly da usare a partita in corso.

" Mi ricorda Tomasson, ha caratteristiche ben precise. Jon non si risparmiava mai in allenamento e ci dava una grandissima mano anche quando giocava dall'inizio. Piatek è arrivato da poco, ma mi piace, è un ragazzo curioso che guarda le foto a Milanello. Gli piace osservare, parlare e vivere la struttura. Questo è qualcosa di bello. Se sarà titolare in Coppa Italia? Se la giocano lui e Cutrone [Gattuso su Piatek] "

I risultati del Milan di Gattuso con il 4-4-2

L'utilizzo contemporeaneo di Piatek e Cutrone rimane quindi un'opzione più che valida anche perché, nel corso della stagione, nei momenti di particolare difficoltà il tecnico rossonero ha virato sul 4-4-2 (sia dall'inizio che a partita in corso) con risultati a dire la verità altalenanti. Giusto sottolineare, tuttavia, che sul bilancio del Milan versione 2 punte pesa la condizione dell'ultimo Higuain, fisicamente ed emotivamente non al top.

Serie A - 28 ottobre 2018 Milan-Sampdoria 3-2 Serie A - 31 ottobre 2018 Milan-Genoa 2-1 Serie A - 4 novembre 2018 Udinese-Milan 0-1 Europa League - 29 novembre 2018 Milan-Dudelange 5-2 Serie A - 9 dicembre 2018 Milan-Torino 0-0 Europa League - 13 dicembre 2018 Olympiacos-Milan 3-1 Serie A - 18 dicembre 2018 Bologna-Milan 0-0 Serie A - 26 dicembre 2018 Frosinone-Milan 0-0