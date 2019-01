Piatek si è già preso il Milan! Doppietta magica al Napoli e rossoneri in semifinale

Bum! Bum! Due colpi secchi, esiziali, decisivi. Krzysztof Piatek è appena arrivato ma si è già preso il Milan. La meravigliosa doppietta del polacco confeziona il 2-0 che permette ai rossoneri di superare il Napoli e volare in semifinale di Coppa Italia per il secondo anno di fila. Una vittoria nata del nel primo tempo per la squadra di Gattuso e conservata con merito in una ripresa più sofferta, con sacrificio, ordine e applicazione. Irriconoscibile il Napoli nei primi 45 minuti e pungente solo a tratti nella seconda parte di gara. Dopo l'uscita dalla Champions, arriva un'altra batosta dura da digerire per i partenopei. Il Milan, che troverà una tra Lazio e Inter, può godersi il suo nuovo bomber. Higuain sembra già un ricordo lontano.

La cronaca del match

Per il replay della sfida di campionato di sabato sera, Gattuso e Ancelotti cambiano cinque elementi a testa. Piatek guida il tridente rossonero con Borini e Castillejo, mentre negli ospiti torna Allan. La posta in palio è alta e l'agonismo non manca. Piatek costruisce la prima occasione del match con un bel destro al volo su sponda di Kessie, Insigne risponde con un diagonale troppo debole per Donnarumma. E sul ribaltamento di fronte il Milan passa. Laxalt lancia Piatek in profondità, Maksimovic sbaglia clamorosamente l'interevento e il polacco non perdona: destro all'angolino e 1-0. La reazione del Napoli non è veemente ma c'è, ed è figlia quasi esclusivamente di Insigne. Ma Donnarumma fa ancora buona guardia. Cosa chè invece non riesce alla difesa del Napoli, che alla mezz'ora capitola ancora. Paquetà pesca Piatek in area, il polacco aggancia, rientra sul destro tra due difensori e fa partire un tiro a giro che si spegne sul secondo palo. San Siro esplode e non poteva essere altrimenti.

Gattuso, Piatek - Milan-NapoliLaPresse

Ancelotti prova a dare una scossa a un pessimo Napoli e manda subito in campo Ounas a inizio ripresa, togliendo l'evanescente Allan. Il Milan lascia l'iniziativa all'avversario e prova a colpire in contropiede. Ghoulam ci prova direttamente da corner, poi tocca al mancino do Ounas. Ma Donnarumma risponde presente. Il Milan ora soffre, rischiando in un paio di mischie in area e abbassandosi un poò troppo. Ma il Napoli, di fatto, fatica a creare occasioni nitide. Piatek esce tra gli applausi di San Siro, mentre Ancelotti rischia il tutto per tutto schierando quattro punte e Callejon terzino. Ma il punteggio non cambia più. Festeggia San Siro, ride Gattuso. Il Milan è vivo.

Il tweet

La statistica

21 - Come i gol di Piatek nel 2018/19 in tutte le competizioni. Il polacco ci è riuscito in 23 presenze, dimostrando una capacità di adattamento e una cinicità sottoporta da fenomeno del gol.

Il migliore

Krzysztof PIATEK - In un Milan che disputa una grande partita di squadra, lui non può che essere l'uomo copertina. La doppietta con cui stende il Napoli ha tutto: tecnica, potenza, precisione, opportunismo, fame. Ma Piatek è molto di più, a partire dall'abnegazione che ci mette anche in fase difensiva. Che giocatore.

Il peggiore

Nikola MAKSIMOVIC - Disastroso sul primo gol, insicuro sul secondo. Il Napoli, nel complesso, gioca una pessima partita ma lui ci aggiunge i due episodi decisivi.

Il tabellino

Milan-Napoli 2-0

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Bakayoko, Paquetà (85' Rodriguez); Castillejo, Piatek (78’ Cutrone), Borini (61’ Calhanoglu). All. Gattuso

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit (85' Callejon), Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ruiz, Allan (46’ Ounas), Diawara (58’ Mertens), Zielinski; Insigne, Milik. All. Ancelotti

Marcatori: 11’, 28’ Piatek

Ammoniti: Malcuit, Milik, Koulibaly