Schick trascina la Roma con l'Entella: netto 4-0 e qualificazione ai quarti

Niente impresa. Golia batte Davide, come da previsioni e com'era già accaduto sabato e ieri. Ai quarti di finale di Coppa Italia vola la Roma, che con un secco 4-0 spezza il cammino di una valorosa Virtus Entella guadagnandosi la Fiorentina: si giocherà al Franchi a fine mese, con data e orario da stabilire. Il grande protagonista della sfida dell'Olimpico è Patrik Schick, scelto da Di Francesco in luogo di Dzeko e capace di rispondere nel migliore dei modi: due gol, un assist. E c'è gloria anche per Pastore, che trasforma i mugugni per una prestazione non esaltante in applausi. Per quanto riguarda i liguri, eroici nel superare il Genoa nel turno precedente, il rimpianto principale è legato a una clamorosa occasione fallita da Eramo sul punteggio di 1-0. Ma la differenza tecnica tra le due formazioni, nonostante quella di Boscaglia per buoni tratti del primo tempo mostri un calcio frizzante, è talmente evidente da escludere qualsiasi sorpresa. Come il Pordenone un anno fa, è stata una bella avventura.

La cronaca della partita

Di Francesco perde Perotti nel riscaldamento per un problema al polpaccio: dentro Kluivert. Ma cambia poco, perché dopo 20 secondi la Roma è già in vantaggio: alla prima azione Ünder scappa a destra e centra per Schick, che con un magnifico colpo di tacco supera Paroni. Piove sul bagnato per i giallorossi: si fa male anche Juan Jesus, costretto a cedere il posto a Marcano. Il migliore momento dell'Entella arriva a cavallo del 20', quando i liguri hanno pure la palla dell'1-1: Nizzetto calcia su punizione, Olsen respinge come può e poi si supera sul tap-in ravvicinato del solissimo Eramo. Non è che un fuoco di paglia, però, perché la Roma torna ad attaccare: Marcano si vede annullare il 2-0 per fuorigioco e al 2' di recupero del primo tempo lo trova, ben servito dall'ennesimo tacco di Schick.

Schick, Under - Roma-Virtus Entella - Coppa Italia 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Come era già accaduto nel primo tempo, i primi minuti della ripresa sono fatali all'Entella: contropiede Pellegrini-Kluivert, tocco per Schick che col sinistro non sbaglia. Il 3-0 chiude ufficialmente la contesa con 45 minuti d'anticipo e demoralizza i liguri, che più volte rischiano l'imbarcata: il portiere Paroni è però bravo a dire di no in sequenza a Schick (due volte), Kluivert e Ünder. Nemmeno lui, però, riesce a opporsi all'interno destro con cui Pastore, servito dall'ottimo Kluivert, lo supera nuovamente a un quarto d'ora dal termine. Di Francesco fa esordire Riccardi e all'ultimo minuto Olsen si oppone in sequenza a Icardi e Cleur. L'Entella non trova nemmeno la rete della bandiera: finisce 4-0.

La statistica chiave

Per la prima volta da quando è alla Roma, Patrik Schick ha preso parte a 3 reti nella stessa partita. Il ceco ha segnato 5 reti in 5 presenze di Coppa Italia con la maglia dei giallorossi e della Sampdoria (fonte: dati Opta).

Il tweet

Il migliore in campo

Schick. In serata di grazia. Inizia andando a segno di tacco, prosegue con l'assist (sempre di tacco) per Marcano e infine firma la propria doppietta. Sarà anche l'Entella, ma è una bella risposta a tutte le perplessità nei suoi confronti.

Il peggiore in campo

Eramo. Corre e morde le caviglie, ma ha sulla coscienza l'errore del 17', quando riesce nell'impresa di centrare Olsen da due passi: non era semplice.

La dichiarazione

Eusebio Di Francesco: "Schick? Bene, però secondo me si accontenta sempre. Anche questa sera avrebbe potuto segnare più gol... Non deve accontentarsi".

Il tabellino

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Fazio, Juan Jesus (10' Marcano), Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini (82' Riccardi); Ünder (76' Zaniolo), Pastore, Kluivert; Schick. All. Di Francesco

Virtus Entella (4-3-1-2): Paroni; Belli, Pellizzer, Baroni, Cleur; Eramo, Paolucci (70' Ardizzone), Nizzetto; Adorjan (46' Icardi); Caturano (46' Mancosu), Mota Carvalho. All. Boscaglia

Arbitro: Aleandro Di Paolo di Avezzano

Gol: 1' Schick, 45+2 Marcano, 47' Schick, 74' Pastore

Note: ammoniti Marcano, Eramo, Baroni