Spalletti: "Perisic è stato tratto in inganno, ma tornerà. Cedric titolare? No, troppo presto"

È uno Spalletti sereno quello che si presenta alla conferenza stampa pre Inter-Lazio. I nerazzurri hanno lavorato bene in questo avvio di settimana, con la volontà di dimenticare lo 0-1 di Torino. Spalletti, inoltre, è stato rincuorato sul mercato, Perisic non va via...

I giocatori che chiedono di andare via? "Perisic è stato tratto in inganno, Vecino resta"

" Sono cose che riguardano il gruppo, la nostra famiglia, io non le vado a raccontare fuori. Di Perisic è vero, di Vecino no. Ivan ha detto una cosa che gli sembrava giusta in quel momento, forse è stato tratto un po’ in inganno. Forse sono venute fuori cose importanti che l’hanno costretto alla tentazione. Ma già oggi era diverso da ieri, adesso deve passare queste due notti tranquillo e tutto tornerà come prima. Giocherà con la Lazio? Vediamo, si sono tutti allenati bene, mi hanno messo tutti in difficoltà. Certo che ci sono giocatori non contenti, ma nessun altro ha chiesto di andare via. Tutti hanno avuto grandi occasioni quest’anno, anche Candreva. In queste settimane di mercato la partita è diventata il contorno, eppure si sapeva che non si muoveva nessuno, che non si prendeva nessuno. Più polvere si alza, meno si vede. Zhang l’ha detto a cena che non si faceva niente in questo mercato. L’altra sera l’ha ribadito, siamo andati a cena in amicizia e non si è parlato d’altro. E si è mangiato bene... "

Video - Spalletti: "Icardi e Lautaro Martinez hanno fatto benino insieme..." 01:42

Per passare il turno bisognerà ‘essere l’Inter’

" Dobbiamo metterci sempre tutto quello che abbiamo. A volte non ce la facciamo, ci sono delle beghe che ci limitano, ma dobbiamo mettercela tutta. La partita è importante e difficile, ma conosciamo anche la soluzione, essere l’Inter. Se ce la faremo avremo buone chance di passare il turno. A Roma siamo riusciti a fare gol, a creare delle situazioni. Per giocare così ci vuole un po’ tutto. Quando diciamo che bisogna riempire la partita dobbiamo fare così. Se riusciremo a rimetterci tutti questi contenuti è chiaro che è possibile passare il turno "

Video - Marotta: "Icardi? Nei club seri i contratti si discutono in sede, troveremo un accordo" 01:00

Cedric Soares titolare contro la Lazio?

" Il portoghese è poco tempo che si allena con noi, ma è pronto dal punto di vista fisico e per la conoscenza del ruolo. Difficile vederlo subito dall’inizio, è una partita delicata. Ma ha dimostrato di sapere fare bene il ruolo, conosce bene il suo mestiere, ci può far comodo, sia nella difesa a 4 che in quella a 3. Keita sta migliorando, difficile però vederlo domenica con il Bologna. Politano? Dentro gli spogliatoi a Torino era dispiaciuto al massimo per l’espulsione. La parolina gli è partita. Le regole sono queste. Ma il fallo lo aveva ricevuto. Abbiamo detto di mantenere un profilo corretto e quindi anche stavolta si accettano le due giornate e poi si sta a guardare, non si farà ricorso. Ci dispiace perché abbiamo altre difficoltà in quel ruolo e l’assenza di Politano in campionato peserà "