Verso la finale di Coppa Italia: Gasperini fra due fuochi, Inzaghi sul filo del rasoio

Dopo quattro anni di Juventus la Coppa Italia cambia indirizzo. Atalanta o Lazio. La «bella» di mercoledì, inedita, moltiplica la curiosità per quel piccolo mondo antico che resiste all’avanzata dei luoghi comuni (e non). In Italia, vista l’iniqua distribuzione dei proventi televisivi, si brinda a eccezioni del genere. In Premier, beati loro, possono festeggiare il titolo di un Leicester «qualsiasi»: nel 2016, mica un secolo fa.

L’Aquila di Simone Inzaghi è alla decima finale, la Dea di Gian Piero Gasperini alla quarta. La Lazio ha già sei trofei in bacheca, l’Atalanta uno: quello del 1963, che una tripletta di Domenghini sfilò al Toro di Bearzot e Ferrini, «capitani» coraggiosi. Da quando si gioca «solo» all’Olimpico, cioè dal 2008, non è che il fattore campo abbia influito più di tanto. Ci sono stati cinque confronti tra romane e resto d’Italia, bilancio: un successo della Roma (sull’Inter), uno della Lazio (sulla Sampdoria, ai rigori), uno dell’Inter (sulla Roma, il maggio del Triplete), due della Juventus (entrambi sulla Lazio).

In attesa di Inter-Chievo l’Atalanta è terza in classifica, a quattro punti dalla Champions, tallonata da Milan e Roma. Domenica prossima andrà a Torino, da una Juventus distratta dall’Allegri sì-Allegri no (per me, più no che sì), e poi ospiterà, a Reggio, il Sassuolo. La Lazio, oggi, è fuori da tutto. La coppa le consentirebbe di ghermire, comunque, l’Europa League.

Vengono, i duellanti, da un doppio 2-1: Gasp con il Genoa, Inzaghino a Cagliari. I bergamaschi recuperano fior di squalificati: Gomez, Mancini, Masiello. I laziali dovranno fare a meno di Milinkovic-Savic. L’Atalanta è spesso discontinua all’interno della stessa partita: decolla male, atterra bene (se non benone). La Lazio, viceversa, è stata discontinua per tutto il campionato. I testa a testa hanno premiato la banda del Papu: 1-0 in casa, 3-1 in trasferta (il 5 maggio).

Le finali sono sfide generalmente bloccate, in balia degli episodi. La Lazio si trova di fronte a un’esigenza, l’Atalanta a un sogno. Inzaghi non può fare calcoli, ormai. Gasperini, invece, dovrà far fronte al doppio binario. Non merita di uscire a mani vuote, per il gioco complessivamente espresso, ma il calcio sa essere crudele, come la vita. Anche se un’eventuale sconfitta lo lascerebbe comunque in lizza sul versante Champions, economicamente più redditizio (ma con quale morale?).

Nella scorsa stagione fu della Lazio l’attacco più prolifico, quest’anno è dell’Atalanta. Gasp marca a uomo (ma correndo in avanti, non all’indietro), Inzaghi si aggrappa al mestiere di Acerbi e del «graziato» Radu, alla fame di Immobile. Sono squadre tecniche e fisiche, che hanno nella fase difensiva il limite più palese. La chiave del risultato si nasconde nei numeri dei fantasisti (Ilicic, Gomez, Luis Alberto), nella mira dei bomber (Zapata contro un battagliero plotoncino: Immobile, Correa, Caicedo), nelle piccozze degli sherpa, da De Roon a Lulic.

Né vanno trascurati i risvolti psicologici: l’Atalanta è meno abituata a questo tipo di partite. Le finali reclamano sempre la tripla. Però dico Lazio, al pelo.

