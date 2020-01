Addio Kobe Bryant: Milan in campo con il lutto al braccio contro il Torino

Il Milan scenderà in campo con il lutto al braccio questa sera a San Siro nel match di Coppa Italia contro il Torino per ricordare Kobe Bryant, il campione NBA scomparso domenica a seguito di un incidente in elicottero nel quale hanno perso la vita anche la figlia 13enne Gianna Maria e altre 7 persone. Lo ha annunciato il club rossonero in un tweet nel quale si precisa che la decisione è stata presa in accordo con la Lega di Serie A.

Un minuto di silenzio prima del calcio d'inizio

Prima del calcio d'inizio del match contro il Torino, valido per i quarti di finale e in programma alle 20.45, verrà anche osservato un minuto di raccoglimento al Meazza per Bryant. L'ex campione dei Los Angeles Lakers non aveva mai nascosto la sua passione per i colori rossoneri e nel 2013 aveva visitato il centro sportivo di Milanello. "Nel mio spogliatoio ho la maglia e la sciarpa del Milan", aveva rivelato. Bryant aveva iniziato a seguire i rossoneri fin da piccolo ed era rimasto stregato, in particolare, dalla squadra allenata da Arrigo Sacchi: i suoi idoli erano Marco Van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit e Paolo Maldini.