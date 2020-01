Allan non convocato per Napoli-Lazio: problema fisico o punizione dopo la lite con Mertens?

I problemi in casa Napoli continuano. Secondo varie ricostruzioni, tra cui quella del Corriere dello Sport, in mattinata c’è stata una lite tra Allan e Mertens, durante l’ultimo giorno di ritiro. Ecco che il brasiliano non è stato convocato da Gennaro Gattuso per il match di Coppa Italia contro la Lazio. Il caso continua o c’è un problema fisico?

Da ricordare infatti l’episodio di Napoli-Fiorentina di sabato 18, quando Allan fu sostituito da Gattuso al 56’ per Demme, con il brasiliano che rientrò direttamente negli spogliatoi senza salutare il compagno e il mister. Gattuso, in conferenza, disse che il giocatore ce l’aveva con se stesso ed era arrabbiato per qualche acciacco. La versione ufficiale è che Allan sia fermo per un affaticamento muscolare, ma gli indizi per formare un caso ci sono tutti. Lo stesso Allan che proprio un anno fa si ritrovava in una situazione simile, con il brasiliano che giocò solo 45 minuti della partita di Coppa Italia contro il Milan perché con la testa era già al PSG (affare, però, mai concretizzato).