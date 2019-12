Ancora Cerri e il Cagliari batte la Samp 2-1: ci sarà l'Inter agli ottavi

Con Cagliari-Sampdoria si completa il quadro degli ottavi di finale, con i sardi che si qualificano grazie al 2-1 maturato alla Sardegna Arena, trovando così l’Inter sul proprio cammino. A decidere il match i due attaccanti di scorta Cerri e Ragatzu, con il primo già decisivo qualche giorno fa con il clamoroso gol del 4-3 proprio alla Sampdoria dopo un’epica rimonta.

Cronaca

Maran lancia l’inedito tandem d’attacco Cerri-Ragatzu e i due sono subiti decisivi, con l’ex Juventus che trova il gol del vantaggio al 7’ su assist proprio del compagno di reparto. La Sampdoria non riesce a rispondere e nella ripresa arriva anche il raddoppio di Ragatzu ben servito da Ionita. Dentro anche Nainggolan e João Pedro per mantenere il risultato acquisito, mentre Ranieri butta nella mischia Gabbiadini a sei minuti dalla fine. L’ex Napoli trova il gol che riapre il match all’87’, ma non è sufficiente per rimettere tutto in discussione.

Tabellino

Cagliari-Sampdoria 2-1

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Klavan, Walukiewicz, Lykogiannis; Ionita, Oliva, Deiola; L.Castro (74' Nainggolan); Ragatzu (89' Nández), Cerri (84' João Pedro). All. Rolando Maran

Sampdoria (4-4-2): Audero; A.Ferrari (46' Regini), Murillo, Chabot, Thorsby; Maroni (64' Rigoni), Ronaldo Vieira, Linetty, Augello; Caprari (84' Gabbiadini), Léris. All. Claudio Ranieri

Marcatori: 7' Cerri (C), 48' Ragatzu (C); 87' Gabbiadini (S)

Arbitro: Gianluca Manganiello, sezione di Pinerolo

Ammoniti e espulsi: nessuno