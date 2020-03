Boban e Maldini a Milanello a colloquio con la squadra: l'annuncio del divorzio arriva giovedì?

Apparentemente è una vigilia come un’altra, la tensione per una partita importante e complicata come quella allo Stadium contro la Juventus e che mette in palio il lasciapassare per un traguardo che può dare un senso a questa stagione: la finale di Coppa Italia. Un trofeo che manca da 17 anni e che se vinto può regalare la qualificazione diretta all’Europa League, traguardo non affatto scontato al momento stante la bagarre per il quinto e sesto posto che riguarda Roma, Napoli, il sorprendente Verona e altre società. In realtà a Milanello sanno tutti che si è davanti all’ennesima rivoluzione e, a prescindere dal risultato della sfida di Torino, Zvonimir Boban non farà più parte dei ranghi dirigenziali del Milan.

Colloquio a Milanello con la squadra

Come riportato dall’Ansa, il Chief Football Officer Boban e il direttore tecnico Maldini hanno raggiunto il centro sportivo di Milanello per incontrare la squadra e spiegare loro la situazione. Per lasciare tranquilla la squadra, tutte le parti in causa hanno convenuto di posticipare qualunque annuncio a giovedì 5 marzo. Appare ormai scontato però che il Milan e Boban si separeranno con ogni probabilità già questa settimana. Chi dovrebbe restare almeno fino a fine stagione sono Paolo Maldini e Ricky Massara, la cui posizione per il momento resta traballante.

Per Boban, pronto un ritorno nei ranghi della FIFA?

Se in rossonero l’intenzione dell’a.d. Gazidis dalla prossima stagione è quello di affidare la guida tecnica all’allenatore manager Ralf Rangnick, per Boban, secondo il Corriere della Sera, si profila un ritorno nei ranghi dirigenziali della FIFA, il suo ruolo di segretario generale non è mai stato, infatti, sostituito dal presidente Gianni Infantino.