Buon debutto per Nainggolan al Cagliari, Vlahovic salva Montella, il solito Quagliarella per la Samp

Ascoli-Trapani 2-0 (48' e 80' Scamacca)

Cagliari-Chievo 2-1 (7' João Pedro, 17' Rog; 42' Pucciarelli)

Frosinone-Monopoli 5-1 (31' e 38' Trotta, 58' Ciano, 67' Citro, 74' Brighenti; 82' Ferrara)

Udinese-Südtirol 3-1 (49' Lasagna; 66' Morosini; 70' e 89' Mandragora)

Verona-Cremonese 1-2 dts (7' Empereur; 90+3 Castagnetti, 102' Deli)

Lecce -Salernitana 4-0 (4' e 76' Lapadula, 61' Falco, 81' Majer)

Pisa-Bologna 0-3 (21' Poli, 61' e 64' Palacio)

Empoli -Pescara 2-1 dts (6' Tumminello; 26' Dezi, 103' Moreo)

Cittadella-Carpi 8-7 dcr (25' rig. Diaw; 43' rig., 90+1 e 94' Vano; 71' Celar, 118' Proia)

Sassuolo-Spezia 1-0 (9' H.Traoré)

SPAL-FeralpiSalò 3-1 (1' Maiorino; 2' F.Di Francesco, 16' e 32' Valoti)

Crotone-Sampdoria 1-3 (8' Molina; 37' Caprari, 42' rig. Quagliarella, 60' G.Maroni)

Fiorentina-Monza 3-1 (34' Brighenti; 80' e 86' Vlahovic, 89' F.Chiesa)

Perugia-Brescia 2-1 dts (43' A.Donnarumma; 90+2 Melchiorri, 98' Buonaiuto)

In grasseto le qualificate al 4° turno

Cagliari e Sampdoria avanti

Il Cagliari di Nainggolan supera per 2-1 il Chievo in casa. La squadra di Maran va subito avanti 2-0 con i gol di João Pedro e Rog, ma rimane in dieci al 40' per l'espulsione di Rafael. I clivensi accorciano immediatamente le distanze con Pucciarelli, ma nella ripresa i sardi resistono nonostante l'inferiorità numerica. Successi agevoli per Udinese e Sampdoria, che regolano 3-1 rispettivamente Südtirol e Crotone. Per i friulani doppietta di Mandragora e rete di Lasagna, per i blucerchiati gol di Caprari e del solito Quagliarella (su rigore) nel primo tempo e tris del nuovo acquisto Maroni nella ripresa dopo un solo minuto dal suo ingresso.

Lasagna, Mandragora, de Paul - Udinese-Sudtirol - Coppa Italia 2019/2020 - LaPresseLaPresse

Bene Bologna e Lecce, eliminato il Verona in casa

Con lo stesso punteggio la SPAL supera la Feralpisalò: succede tutto nei primi 45 minuti, con la rete di Di Francesco e la doppietta di Valoti in risposta al vantaggio iniziale di Maiorino. Bene anche il Lecce (poker alla Salernitana con doppietta di Lapadula) e il Bologna, che spazza via il Pisa 3-0. A segno Poli e Palacio con una doppietta. Più sofferta la vittoria del Sassuolo, che batte di misura lo Spezia con la rete nei primi minuti dell'ex Empoli Traoré. Fuori invece la neopromosse Verona che incassa il pareggio beffa in pieno recupero contro la Cremonese per poi crollare nei supplementari grazie alla rete di Deli. Passano il turno anche Empoli, Frosinone, Ascoli e Cittadella, che la spunta ai rigori contro il Carpi.

Hellas Verona-Cremonese - Coppa Italia 2019/2020 - LaPresseLaPresse

Montella salvato da una doppietta di Vlahovic

Il Monza sfiora l'impresa contro la Fiorentina, ma la Viola rimontano nei 10 minuti finali e passa il turno in Coppa Italia vincendo per 3-1. Brighenti sblocca il risultato al 34' del primo tempo al termine di una bella azione corale, ma nella ripresa il neoentrato Vlahovic ribalta il risultato nel giro di cinque minuti: prima il pareggio al 35' con un diagonale sinistro chirurgico, poi l 2-1 solo davanti a Lamanna. Nel finale, al 44', c'è anche la firma di Chiesa per il 3-1 finale. Nel prossimo turno la squadra di Montella se la vedrà contro la vincente di Carpi-Cittadella.

Video - Fiorentina 2019/2020: formazione tipo, stella, rigorista e consigli per il Fantacalcio 00:56

Brescia, la festa per Balotelli rovinata dal Perugia

Entra Buonaiuto e il Perugia ribalta il Brescia con il 2-1 maturato dopo i tempi supplementari. Avanti le Rondinelle con il solito gol di Donnarumma a fine primo tempo, ma al 92’ arriva il pareggio in extremis di Melchiorri grazie all’assist al cioccolatino proprio di Buonaiuto. All’overtine poi la gran conclusione dalla distanza dell’ex giocatore del Benevento che batte Joronen e regala la qualificazione alla squadra di Oddo che se la vedrà al prossimo turno contro la vincente di Sassuolo-Spezia.