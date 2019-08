Fiorentina-Monza 3-1 (34' Brighenti; 80' Vlahovic, 86' Vlahovic, 89' F.Chiesa)

Il Monza sfiora l'impresa contro la Fiorentina, ma la Viola rimontano nei 10 minuti finali e passa il turno in Coppa Italia vincendo per 3-1. Brighenti sblocca il risultato al 34' del primo tempo al termine di una bella azione corale, ma nella ripresa il neoentrato Vlahovic ribalta il risultato nel giro di cinque minuti: prima il pareggio al 35' con un diagonale sinistro chirurgico, poi l 2-1 solo davanti a Lamanna. Nel finale, al 44', c'è anche la firma di Chiesa per il 3-1 finale. Nel prossimo turno la squadra di Montella se la vedrà contro la vincente di Carpi-Cittadella.

Perugia-Brescia 2-1 dts (43' A.Donnarumma; 90+2 Melchiorri, 98' Buonaiuto)

Entra Buonaiuto e il Perugia ribalta il Brescia con il 2-1 maturato dopo i tempi supplementari. Avanti le Rondinelle con il solito gol di Donnarumma a fine primo tempo, ma al 92’ arriva il pareggio in extremis di Melchiorri grazie all’assist al cioccolatino proprio di Buonaiuto. All’overtine poi la gran conclusione dalla distanza dell’ex giocatore del Benevento che batte Joronen e regala la qualificazione alla squadra di Oddo che se la vedrà al prossimo turno contro la vincente di Sassuolo-Spezia.

Tutti gli altri risultati

Ascoli-Trapani 2-0 (48' e 80' Scamacca)

Cagliari-Chievo 2-1 (7' João Pedro, 17' Rog; 42' Pucciarelli)

Frosinone-Monopoli 5-1 (31' e 38' Trotta, 58' Ciano, 67' Citro, 74' Brighenti; 82' Ferrara)

Udinese-Südtirol 3-1 (49' Lasagna; 66' Morosini; 70' e 89' Mandragora)

Verona-Cremonese 1-2 dts (7' Empereur; 90+3 Castagnetti, 102' Deli)

Lecce -Salernitana 4-0 (4' e 76' Lapadula, 61' Falco, 81' Majer)

Pisa-Bologna 0-3 (21' Poli, 61' e 64' Palacio)

Empoli -Pescara 2-1 dts (6' Tumminello; 26' Dezi, 103' Moreo)

Sassuolo-Spezia 1-0 (9' H.Traoré)

SPAL-FeralpiSalò 3-1 (1' Maiorino; 2' F.Di Francesco, 16' e 32' Valoti)

Crotone-Sampdoria 1-3 (8' Molina; 37' Caprari, 42' rig. Quagliarella, 60' G.Maroni)