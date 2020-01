Christian Eriksen: un gioiello per l’Inter, pagato poco rispetto al suo vero valore

Cinque campionati di Eredivisie, sei e mezzo di Premier League. Con oltre 80 presenze nelle coppe europee, una finale di Champions giocata e 95 gare con la maglia della Danimarca, Nazionale con cui ha disputato due Mondiali e un Europeo. A livello individuale è stato premiato per quattro volte come calciatore danese dell'anno (2013, 2014, 2015, 2018), record condiviso con un certo Brian Laudrup. Christian Dannemann Eriksen è uno dei migliori centrocampisti del pianeta. Dotato di una tecnica sublime, in grado di giocare sia mezz’ala che regista, moderno per la capacità nell’inserimento e l’intelligenza tattica, specialista sui calci piazzati (non solo punizioni dirette, ma anche laterali e corner), esperto ma ancora relativamente giovane, visto che il giorno di San Valentino compirà 28 anni. E per capire se scoppierà subito l’amore tra lui e l’Inter di Antonio Conte basterà attendere qualche settimana. Intanto, sia i tifosi nerazzurri che lo staff interista, hanno già gli occhi a forma di cuore, per la consapevolezza di aver acquistato a una cifra abbordabile un top player, un giocatore che alza decisamente il livello tecnico della squadra attuale.

Statistiche pazzesche in Premier, un top nel campionato top

Eriksen ha giocato nel Tottenham tra il settembre 2013 e il gennaio in corso. E in questo periodo è stato il primo giocatore dell’intera Premier League per assist, occasioni create, per gol da fuori area e reti su calcio di punizione. Un creatore e un creativo, abile sia nel mandare in porta i compagni che nel concludere l’azione, visto che con gli Spurs ha messo a referto 69 reti totali in sei stagioni e mezza e per ben quattro stagioni ha chiuso l’annata in doppia cifra. Per adesso i trofei li ha vinti in Olanda con l’Ajax, mentre a Londra, pur andandoci vicino diverse volte, non è riuscito ad interrompere una maledizione che per il Tottenham dura dalla Coppa di Lega 2008, vinta sotto la guida di Juande Ramos.

L'evoluzione del valore di mercato di Eriksen (Elaborazione dati Transfermarkt-CIES)

Anno Milioni di euro 2013 13,5 2015 20 2017 28 2018 50 2019 85

20 milioni? Un valore totalmente fuori mercato

Il talento danese sarebbe andato in scadenza di contratto a giugno, dopo aver rifiutato diverse proposte di rinnovo da parte del club londinese e aver constatato il mancato feeling con l’attuale manager Josè Mourinho. L’Inter ha giocato d’anticipo, ha evitato di entrare nella bagarre estiva (in cui magari diversi top club avrebbero corteggiato e sedotto un parametro zero di questo spessore) e ha versato circa 20 milioni di euro nelle casse degli Spurs per averlo da subito. Lo stipendio è molto alto (10 milioni di euro netti a stagione), ma in linea con quanto richiede un giocatore di così elevato livello. La cifra per il cartellino è invece fuori mercato, se pensiamo che in questa sessione di mercato il Napoli ne ha sborsati più di 20 per Lobotka e che la Juventus ha valutato De Sciglio, nel possibile scambio con il PSG, la stessa cifra.

Valutazione da 85 milioni, una crescita di mercato continua

Il CIES Football Observatory valutava Eriksen a dicembre 2019 ben 70 milioni di euro. Transfermarkt addirittura 85 milioni. Il Tottenham lo ha pagato nel 2013 13,5 milioni di euro, prelevandolo dall’Ajax. Da quel momento in poi il suo valore ha iniziato a crescere. Ad inizio 2017 valeva 28 milioni di euro, nell’estate 2018 il Tottenham ha rifiutato offerte da 50 milioni di euro (lo avevano chiesto Real Madrid e Barcellona in quel caso). La società inglese, che nel corso di questi sei anni gli aveva già rinnovato il contratto una volta, ha provato per due anni a blindarlo ulteriormente, senza alcun successo. In una situazione normale, dopo la splendida Champions 2018/19 (e la finale persa contro il Liverpool), il suo prezzo di mercato attuale sarebbe stato altissimo e sicuramente nel range compreso tra i 70 e i 90 milioni di euro. Ulteriore conferma dell’affare portato a compimento da Beppe Marotta e dall’Inter. Ora toccherà a Conte trasformarlo nel suo Vidal, in quel centrocampista da doppia cifra che in Italia e in Europa può far sempre la differenza.