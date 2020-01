Conte: "Eriksen e Giroud? Le idee ci sono ma non ci sono tanti soldini, serve l’arguzia"

La quinta doppietta stagionale di Lukaku e i sigilli di due veterani come Borja Valero e Ranocchia. L’Inter rifila al Cagliari la quinta sconfitta consecutiva e stacca in maniera autoritaria il pass per i quarti di finale d’andata dove attende la vincente della sfida fra Fiorentina e Atalanta. L’ennesima vittoria di una stagione finora con tantissime luci e pochissime ombre per un Inter che, sta recuperando piano, piano degli infortunati (Sensi e Barella) ed ora attende un paio di puntelli dal mercato per continuare la propria rincorsa allo scudetto.

Antonio Conte (Allenatore Inter)

" Ottima risposta da parte di tutti i ragazzi, in diversi non giocavano da un po'. Lo stesso Barella tornava dal 1' solo stasera. Anche Dimarco e Lazaro bene, Borja si è confermato, felice per Alexis Sanchez. Inevitabile che per il cileno ci voglia ancora un po' per tornare quello 'vero', ma ha dimostrato che sta recuperando ed è molto importante per noi. Vivo la gara come Trapattoni? Al Trap sono legato tantissimo e lo ringrazierò sempre, gli devo quasi tutto. Con questi ragazzi c'è una buona sintonia, sono per bene e hanno voglia di fare. Con un gruppo così, devi essere contento. Lo scudetto? Abbiamo fatto un girone importante. Fare 46 punti, e farli come li abbiamo fatti noi con delle problematiche importanti, non era semplice. Le difficoltà ci hanno fortificato, questo spiega il perché di questi punti. Al ritorno sarà difficile, lo sappiamo, ci sarà da lottare da crescere. Ma ci vuole anche pazienza. Lukaku show? Non mi piace parlare dei singoli. Lui sta dimostrando la sua forza, ma ha ancora margini di miglioramento come Lautaro, Esposito, Sanchez... Bisogna migliorare e loro lo stanno facendo. Eriksen e Giroud? Marotta è stato molto chiaro. Non ci sono tanti soldini, dovremo essere bravi eventualmente a trovare situazioni che ci possono portare dei benefici. Il direttore è stato chiarissimo: aspettiamo occasioni a buon mercato, altrimenti la vedo dura. Le idee ci sono e non sono nemmeno costose. Se non riusciremo, continueremo con questi ragazzi "

Romelu Lukaku (Attaccante Inter)

" Oggi la squadra ha giocato molto bene. Penso che anche in possesso del pallone facciamo le cose bene così come in difesa. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita perché il campionato è importante. Scudetto? Non parlo di Scudetto, penso solo al Lecce. Mi sono calato bene nell’Inter? Grazie ai miei compagni e ai tifosi. Per me l'Inter è stata la migliore opzione. In questa squadra posso crescere, sono contento di essere qui. Io faccio parte di una squadra. Per me è importante vincere. Io sono qua per questo, per aiutare e crescere con la squadra, e spero di vincere qualcosa "