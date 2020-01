Contrattura per Donnarumma: torna il fratello Antonio in porta per Milan-SPAL di Coppa Italia

Brutte notizie per il Milan. Dopo il successo contro il Cagliari, i rossoneri hanno subito ricominciato ad allenarsi in preparazione della sfida contro la SPAL in Coppa Italia. Gianluigi Donnarumma, però, è stato costretto ad uno stop forzato per una contrattura al retto femorale della coscia sinistra.

Per la gara con i ferraresi, in programma mercoledì 15 gennaio alle 18:00, ci sarà quindi il fratello Antonio che non gioca una partita ufficiale dal 22 febbraio 2018, nel match di Europa League contro il Ludogorets (vittoria per 1-0 nel ritorno dei sedicesimi di finale). Antonio Donnarumma fu protagonista proprio di una gara di Coppa Italia nel 2017, nel derby vinto contro l'Inter (27 dicembre 2017) per 1-0 ai supplementari con gol di Cutrone e parate decisive proprio di Donnarumma.

In panchina ci sarà invece Asmir Begovic, che ha cominciato a lavorare con i compagni di squadra dopo aver superato le visite mediche di rito. Il portiere bosniaco dovrebbe partite invece titolare per il match di campionato contro l’Udinese.