Come era ampiamente prevedibile dopo la decisione di rinviare a data da destinarsi Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia inizialmente programmata per mercoledì sera alle ore 20.45, anche l’altra gara di Coppa Italia Napoli-Inter non si giocherà. E’ questo ciò che filtra da fonti del Governo, dove proprio in queste ore si sta stendendo il programma, seguendo scrupolosamente le indicazioni del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, che (salvo soprese) bloccherà per un mese la disputa a porte aperte delle manifestazioni sportive.

Dopo le roventi polemiche per le gare da recuperare di Serie A della 25esima e delle 26esima giornata rinviate a seguito dell’emergenza Coronavirus, il calcio italiano deve quindi prepararsi a trovare nuove date pure per le semifinali di ritorno di Coppa Italia in un calendario quanto mai ingolfato di impegni e partite da recuperare.

Fra Coppa Italia e Serie A, tutte le 12 gare da recuperare

Inter-Sampdoria (Serie A, 25^ giornata)

Atalanta-Sassuolo (Serie A, 25^ giornata)

Verona-Cagliari (Serie A, 25^ giornata)

Torino-Parma (Serie A, 25^ giornata)

Parma-SPAL (Serie A, 26^ giornata)

Juventus-Inter (Serie A 26^ giornata)

Sampdoria-Verona (Serie A, 26^ giornata)

Milan-Genoa (Serie A, 26^ giornata)

Sassuolo-Brescia (Serie A, 26^ giornata)

Udinese-Fiorentina (Serie A, 26^ giornata)

Juventus-Milan (Coppa Italia)

Napoli-Inter (Coppa Italia)