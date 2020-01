a breve il servizio completo...

Il tabellino

NAPOLI-PERUGIA X-X (primo tempo 2-0)

Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Fabian (dal 64’ Demme), Zielinski (dall’83’ Allan); Lozano (dal 74’ Callejon), Llorente, Insigne. All. Gattuso

Perugia (3-5-2): Fulignati; Gyomber, Sgarbi, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro (dal 72’ Konate), Buonaiuto (dal 53’ Dragomir), Nzita; Iemmello (dal 61’ Melchiorri), Falcinelli. All. Cosmi

Arbitro: Luca Massimi (Termoli)

Gol: 25’, 36 Insigne (R)

Ammoniti: Falzerano, Iemmello, Gyomber (P), Fabian Ruiz (N)



La cronaca in 5 momenti chiave

25’ VANTAGGIO DEL NAPOLI - Lozano completa un triangolo in area con Llorente: il messicano viene atterrato da Nzita sulla corsa. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Se ne incarica Insigne che è freddissimo: palla da una parte, portiere dall’altra. L’azzurro non segnava al San Paolo da 8 mesi. Gattuso tira un sospiro di sollievo

36’ RADDOPPIO DEL NAPOLI - Iemmello colpisce il pallone di mano in area sulla pressione di Llorente: è ancora rigore per i partenopei. Ingenuo il movimento del braccio dell’ex attaccante del Benevento pescato dal Var. Dal dischetto si presenta ancora Insigne che mette la palla nell’angolino

45’+4’ RIGORE SBAGLIATO DAL PERUGIA - L'arbitro indica il dischetto (dopo consulto Var) per un tocco di mano di Hysaj su un cross di Falcinelli: il difensore albanese devia il pallone con il braccio in caduta dopo averlo colpito con la gamba. Decisione comunque complicate per Massimi. Nessun problema, comunque, per il Napoli: Ospina ipnotizza Iemmello dal dischetto. Il San Paolo esulta

63’ L’ESORDIO DI DEMME - E' il momento di Demme, il primo acquisto della gestione Gattuso: il 28enne tedesco che ha scelto la maglia numero 4 al Napoli entra al posto di Fabian Ruiz

70‘ OCCASIONE PER IL PERUGIA - Cross puntualissimo di Rosi dalla destra e girata di testa di qualità di Falcinelli sul secondo palo: palla fuori di pochissimo