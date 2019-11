L'ad del Catania, Pietro lo Monaco ha subito una aggressione da parte dei tifosi. Lo comunica lo stesso club siciliano in una nota spiegando che a seguito di quanto accaduto la squadra salterà il match esterno contro il Potenza, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, programmata oggi alle 15.

" La vile e vergognosa aggressione subita oggi dall’amministratore delegato Pietro Lo Monaco da parte di ultras catanesi a bordo della nave traghetto durante il viaggio per raggiungere Potenza, già prevedibile alla luce dello striscione intimidatorio esposto in città e di quanto denunciato dal nostro amministratore delegato in occasione della conferenza stampa tenuta ieri, ci obbliga a fermarci. Conseguentemente, la squadra rientra a Catania "

Lo striscione apparso in Catania nei giorni scorsi e citato dal comunicato diceva:

" Le scuse sono finite... Le chiacchiere stanno a zero: indegni "

Questo è solo il seguito di uno striscione già apparto a ottobre e più o meno dello stesso tenore.

Ma non è l'unico problema che si è creato, perché anche il Sindaco della città siciliana si è messo contro la gestione di Pulvirenti e Lo Monaco con un post su Facebook: