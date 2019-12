Campionato e Coppa Italia si confermano due entità ben distinte. Dopo le tante sorprese di questi sedicesimi di finale (tra cui la caduta del Sassuolo nel match delle 15:00 per mano del Perugia), arriva anche il rotondissimo 5-1 della SPAL sul Lecce. I ferraresi schiantano infatti una squadra decisamente in forma in Serie A, ma lo fanno di fronte a una formazione in cui anche in questo caso non paga il turnover.

Liverani infatti sceglie di cambiare qualche componente della sua formazione tipo e viene schiantato in una partita che la SPAL dimostra di volere di più. E’ tutto semplice per la formazione di Semplici, che dopo mezz’ora di gioco è già avanti per 3-0: Igor al 18’, Paloschi al 24’ e Murgia al 31’.

Il Lecce si trova così spalle al muro, arrendendosi di fatto a un destino che all’intervallo è definitivamente segnato anche dal 4-0 di Cionek.

La ripresa è così una pura gestione per la SPAL, che subisce con Imbula il gol del 4-1 al 55’ ma riesce comunque a non aver problemi nel conservare l’ampio margine di vantaggio. Anzi, nel finale Floccari chiude per il pokerissimo che vale l’accesso agli ottavi di finale: a gennaio la SPAL affronterà il Milan a San Siro.