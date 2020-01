Cristiano Ronaldo sta vivendo un momento magico, l'ennesimo della sua carriera. A testimoniarlo meglio di ogni altra cosa sono i numeri, che metttono in evidenza come il suo 2020 sia iniziato esattamente come era finito il 2019: all'insegna dei gol, e tanti. A parte il passaggio a vuoto nella finale di Supercoppa italiana contro la Lazio del 22 dicembre scorso persa 3-1 a Riad, CR7 può vantare uno score realizzativo impressionante. In campionato va a segno da 7 partite consecutive e nelle ultime 3 gare contro Cagliari, Roma e Parma ha gonfiato la rete 6 volte concedendosi il lusso di una tripletta contro i sardi di Maran. L'ultima partita di campionato nella quale Ronaldo è sceso in campo ma non ha trovato il gol risale addirittura al 10 novembre, quando uscì scuro in volto a inizio ripresa sostituito da Sarri contro il Milan sullo 0-0. Poi non ha più sbagliato. E quel primato di 11 partite consecutive a segno condiviso da Batistuta (1994-95) e Quagliarella (2018-19) non è poi così lontano.

La serie aperta da Ronaldo in campionato

Giornata Partita Gol 14 Juventus-Sassuolo 2-2 1 15 Lazio-Juventus 3-1 1 16 Juventus-Udinese 3-1 2 17 Sampdoria-Juventus 1-2 1 18 Juventus-Cagliari 4-0 3 19 Roma-Juventus 1-2 1 20 Juventus-Parma 2-1 2

La Coppa Italia e quel precedente da dimenticare

Assente nel 4-0 rifilato dai bianconeri all'Udinese agli ottavi di finale, CR7 dovrebbe fare il suo debutto stagionale in Coppa Italia, un torneo che la scorsa stagione gli aveva riservato una delusione cocente: il cammino della Juventus di Massimiliano Allegri si era infatti fermato ai quarti di finale sul campo dell'Atalanta, con i nerazzurri di Gasperini che avevano dominato i bianconeri con un clamoroso 3-0. Quest'anno il portoghese ha la possibilità di rifarsi e di dare la caccia a un trofeo che ancora manca nella sua ricchissima bacheca composta da 30 titoli. La Coppa Italia non può essere certamente considerato il principale obiettivo della Juve, ma conoscendo la fame di successi di Ronaldo c'è da scommettere che il fuoriclasse portoghese farà di tutto per eliminare lo zero in corrispondenza di quella casella.

Cristiano Ronaldo in Atalanta-Juventus 3-0 Coppa Italia 2018-19Getty Images

La Roma e l'incubo Stadium

Juventus e Roma si ritrovano di fronte a distanza di 10 giorni dalla sfida di campionato dello scorso 12 gennaio: all'Olimpico furono i bianconeri a imporsi 2-1 grazie a una partenza lampo con le reti di Demiral e (nemmeno a dirlo) Ronaldo, mentre alla squadra di Fonseca non bastò il rigore trasformato da Perotti nella ripresa. Ma oltre al precedente di quest'anno, i giallorossi devono preoccuparsi per un'altra statistica impietosa: da quando la Juventus gioca le sue partite casalinghe allo Stadium, ovvero dalla stagione 2011-12 in poi, la Roma ha sempre perso. Nove trasferte e nove sconfitte, una in campionato e una in Coppa Italia. L'ultimo gol segnato dai capitolini allo Stadium risale addirittura al 5 ottobre 2014, autore Iturbe: da quel giorno sono arrivate 4 sconfitte in campionato tutte col punteggio di 1-0. Per ritrovare l'ultima vittoria della Roma a Torino contro la Juventus bisogna tornare indietro fino al 27 gennaio 2011: finì 0-2 con reti giallorosse di Vucinic e Taddei. Una curiosità: erano i quarti di finale di Coppa Italia. Un dato incoraggiante per Florenzi e compagni, così come è incoraggiante il rendimento in trasferta in questa prima parte di stagione: lontano dall'Olimpico i giallorossi hanno conquistato 21 punti in campionato (meglio hanno fatto solo Juventus e Inter).

Stagione Competizione Risultato 2011-12 Coppa Italia - Quarti di finale Juventus-Roma 3-0 2011-12 Serie A Juventus-Roma 4-0 2012-13 Serie A Juventus-Roma 4-1 2013-14 Serie A Juventus-Roma 3-0 2014-15 Serie A Juventus-Roma 3-2 2015-16 Serie A Juventus-Roma 1-0 2016-17 Serie A Juventus-Roma 1-0 2017-18 Serie A Juventus-Roma 1-0 2018-19 Serie A Juventus-Roma 1-0