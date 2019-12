Date e orari degli ottavi di finale: si parte con Torino-Genoa, si chiude con Parma-Roma

Sono ufficiali date e orari degli ottavi di finale di Coppa Italia. La prima partita è in programma giovedì 9 gennaio alle 21.15 allo stadio Olimpico Grande Torino dove i granata affronteranno il Genoa. Tra martedì 14 e giovedì 16 gennaio si disputeranno tutte le altre gare: impegni pomeridiani per Napoli, Lazio, Atalanta e Milan, in serata per Inter, Juventus e Roma.

Ottavi di finale: date e orari

Giovedì 9 gennaio 2020

TORINO-Genoa ore 21.15

Martedì 14 gennaio 2020

NAPOLI-Perugia ore 15

LAZIO-Cremonese ore 17.30

INTER-Cagliari ore 20.45



Mercoledì 15 gennaio 2020

Fiorentina-ATALANTA ore 15

MILAN-Spal ore 17.30

JUVENTUS-Udinese ore 20.45



Giovedì 16 gennaio 2020

Parma-ROMA ore 21.15

In maiuscolo le teste di Serie



Quarti di finale (29 gennaio 2020)

Napoli-Perugia / Lazio-Cremonese (gara 71)

Atalanta-Fiorentina / Inter-Cagliari (gara 72)

Milan-SPAL / Torino-Genoa (gara 73)

Roma-Parma / Juventus-Udinese (gara 74)

Semifinali (andata 12 febbraio 2020, ritorno 4 marzo 2020)

Vincente gara 71 - Vincente gara 72

Vincente gara 73 - Vincente gara 74

Finale

13 maggio 2020 allo stadio Olimpico di Roma