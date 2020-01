Iachini: "Conte si lamenta del mercato? Io dovrei piangere... Contro l'Inter non c'è Castrovilli"

Conferenza della vigilia per Beppe Iachini che vuole provare a fare lo sgambetto all’Inter e centrare un clamoroso passaggio in semifinale di Coppa Italia. Per farlo, servirà avere degli ‘animali in campo’ dice il tecnico della Fiorentina. Non ci sarà però Castrovilli, appena uscito dall’ospedale.

" Sono soddisfatto, l'unico piccolo rammarico sono i due punti persi nel recupero a Bologna. Ma la squadra mi ha seguito sin da subito, siamo ancora in costruzione e stiamo migliorando, non è un percorso immediato. Contro il Genoa abbiamo speso tante energie, devo capire come stanno i ragazzi e sceglierò anche in base alla freschezza. In porta giocherà Terracciano, al posto di Pezzella squalificato ci sarà Ceccherini. Ma in mezzo e davanti dobbiamo ancora decidere e lo faremo dopo l'allenamento di domani mattina "

Contro l’Inter, a San Siro, sarà dura...

" Conte è bravissimo ed è riuscito a dare un'identità immediata alla sua Inter. Servirà una gara perfetta, quando si gioca a San Siro serve organizzazione, personalità ed il giusto atteggiamento. Dobbiamo interpretare bene le fasi della partita e lasciare poche occasioni ad avversari così forti, creando preoccupazioni là davanti. A prescindere dalle assenze io voglio vedere 18 animali come sempre. E se pensiamo per un attimo di andare meno dei 200 all'ora addio "

Non ci sarà Castrovilli

" Devo capire come stanno Badelj ed Eysseric, deciderò il sostituto di Gaetano dopo gli allenamenti. Zurkowski invece ha qualche problemino alla schiena. Chiesa? Vale lo stesso discorso, parlerò con il mio staff sanitario anche se mi pare che stia recuperando bene "

Conte si è lamentato del mercato?

" Allora io mi metto in un angoletto e piango. Con Antonio ci conosciamo da tanto tempo, è un grande allenatore e non voglio guardare in casa di altri. Antonio avrà sicuramente le sue ragioni, è un allenatore fortemente competitivo, noi allenatori siamo così. E non mi permetto di giudicare il comportamento di altri. Per quanto riguarda il nostro mercato, io ho grande fiducia nel lavoro della mia società. Duncan, Goldaniga o Vazquez? Io non ho parlato di questi giocatori con Pradè, ma di mercato chiedete alla società... "

L’Inter si è lamentata degli arbitri nell’ultima partita...

" Ho grande fiducia nel gruppo arbitrale e non ho timori particolari. La gara è importante per entrambe le squadre e ce la giocheremo. Nelle due ultime partite con Napoli e Genoa c'erano due rigori per noi, pazienza, non ci lamentiamo ed andiamo avanti "