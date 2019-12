Il Parma batte a fatica il Frosinone di Nesta: 2-1, ci sarà la Roma agli ottavi

Il Parma raggiunge gli ottavi di finale di Coppa Italia, superando - seppur con fatica - il Frosinone di Nesta per 2-1 soltanto grazie ad un rigore di Hernani nel finale.

Cronaca

Il Parma trova il vantaggio con il gol di Siligardi che con un’invenzione supera Iacobucci per il gol del vantaggio al 20’. I ducali amministrano, considerando la formazione totalmente sperimentale fatta scendere in campo da D’Aversa.

Il Frosinone però nel secondo tempo c’è e lo dimostra subito con una chance per Tribuzzi e una percussione centrale di Trotta. È proprio l’ex Sassuolo a firmare il gol del pareggio al 71’. Ecco che entrano Kucka, Kulusevski e Darmian e si scatena un gran finale di partita. Colombi dice di no a Paganini, poi Sprocati sfiora il palo e Kulusevski non è preciso in area di rigore. Erroraccio di Citro da una parte, dall’altra c’è invece il fallo di Paganini che stende Kucka e regala il penalty ai ducali. Dagli 11 metri calcia Hernani che spiazza Iacobucci e regala gli ottavi al Parma.