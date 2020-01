Il Torino vola ai quarti di Coppa Italia: vittoria ai rigori contro il Genoa dopo l'1-1 dei 120'

Sarà il Torino a sfidare Milan o SPAL ai quarti di finale di Coppa Italia. Questo il verdetto dopo il tiratissimo match casalingo contro il Genoa di mister Nicola, terminato 1-1 dopo 120' di sostanziale equilibrio. Botta e risposta Favilli-De Silvestri nel primo tempo. Poi si esaltano i portieri Radu e Sirigu. Nell'extra-time, la band di Mazzarri resta in dieci per l'espulsione a Meïté ma il risultato non cambierà. Dal dischetto, segnano tutti per i padroni di casa, con Sirigu che para il penalty di Radovanovic. Il penalty decisivo lo segna quindi Berenguer in bello stile, con lo "scavetto". Il risultato complessivo è 6-4 per il Toro.

Il tabellino

TORINO-GENOA 1-1 (6-4 d.c.r)

Torino (3-5-2): Sirigu; Bonifazi (103' Nkoulou), Djidji, Bremer; De Silvestri (82' Aina), Meïté, Lukic (77' Rincon), Berenguer, Laxalt; Belotti, Zaza (91' Millico). All.: Mazzarri.

Genoa (3-5-1-1): Radu; Romero, Zapata (53' El Yamiq), Goldaniga; Ghiglione, Behrami (65' Radovanovic), Schöne (106' Sturaro), Cassata, Barreca; Agudelo (71' Destro); Favilli. All.: Nicola.

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata.

Gol: 14' Favilli (G), 23' De Silvestri (T).

Assist: Cassata (G, 0-1), Berenguer (T, 1-1).

Sequenza rigori: Belotti (T, gol), Destro (G, gol), Millico (T, gol), Favilli (G, gol), Rincon (T, gol), Cassata (G, gol), Aina (T, gol), Radovanovic (G, parato), Berenguer (T, gol).

Note - Recupero: 1+3+2+0. Espulso: 105'+1 Meïté (T) per doppia ammonizione. Ammoniti: Romero, El Yamiq, Aina, Radovanovic, l'allenatore del Genoa Nicola.

La cronaca della partita in 16 momenti chiave

14' - GOL DEL GENOA CON FAVILLI! L'ex Ascoli ruba palla a centrocampo a Meïté, lancia sulla sinistra Cassata, che si fa beffe di Sirigu in uscita, mette al centro e trova il tap-in dello steso Favilli: 0-1!

Torino-Genoa, Coppa Italia 2019-2020: Andrea Favilli (Genoa) esulta dopo il gol del momentaneo 0-1 (LaPresse)LaPresse

18' - ANCORA FAVILLI! Piatto mancino da fuori area: Sirigu controlla la sfera centralmente.

23' - GOL DEL TORINO CON DE SILVESTRI! Piatto destro sul primo palo su assist rasoterra di Berenguer: palla che entra dopo un intervento rivedibile di Radu. E' 1-1!

Torino-Genoa, Coppa Italia 2019-2020: l'esultanza di Lorenzo De Silvestri (Torino) dopo il gol dell'1-1 (LaPresse)LaPresse

34' - AGUDELO SI METTE IN PROPRIO! Serpentina tra le maglie della difesa granata e destro improvviso che costringe SIrigu alla respinta alta sopra la traversa.

40' - CI PROVA MEITE! Piatto destro dai venti metri: palla parzialmente angolata e parata a terra di Radu, che blocca.

66' - FAVILLI! Potente sinistro ravvicinato su imbucata di Schöne: ancora una volta, miracolosa respinta di Sirigu in corner.

72' - MIRACOLO DI RADU! Il portiere genoano alza, con un colo di reni, la palla sopra la traversa dopo il colpo di testa a botta sicura di Belotti su cross dalla sinistra di Laxalt.

90'+1 - DESTRO POTENTE DI BONIFAZI DAL LIMITE! Radu respinge dimostrandosi molto attento.

90'+1 - BELOTTI! Colpo di testa di poco alto su cross dalla mancina del solito Berenguer.

99' - INCREDIBILE SALVATAGGIO DI RADU! Bremer salta più in alto di tutti su una palla dalla bandierina: il portiere del Genoa ferma la palla in due tempi e sulla linea di porta.

105' - PUNIZIONE SECCA DI BELOTTI! Destro potentissimo del Gallo sul palo di Radu, bravissimo a smanacciare.

105'+1 - ESPULSO MEITE! Doppio giallo dopo un fallo in attacco, un brutto tackle su Barreca. Torino in dieci uomini.

112' - GOL ANNULLATO AL GENOA CON ROMERO! Bel rasoterra all'angolino, su assist di Cassata. Ma viene fischiato un fuorigioco a El Yamiq.

115' - FAVILLI! Colpo di testa dalle retrovie su ottimo cross dalla destra di Ghiglione: l'attaccante anticipa il compagno di squadra Sturaro e manda fuori di pochissimo.

118' - GHIGLIONE SFIORA IL GOL PER IL GENOA! Diagonale sottoporta largo di pochissimo. Ma l'ex Pro Vercelli avrebbe dovuto servire Destro al centro dell'area piccola.

RIG. - Sirigu para il penalty di Radovanovic: il cucchiaio dal dischetto di Berenguer porta il Torino ai quarti di finale di Coppa Italia, in cui sfiderà Milan o SPAL.

Il migliore

Sirigu. Si possono spendere tante parole sulle buone prove di tanti altri giocatori ma, alla fine, ancora una volta, il salvatore della patria è lui. Lui e i suoi guantoni, con la parata decisiva sulla conclusione dal dischetto di Radovanovic (e un paio di splendidi interventi su Agudelo e Favilli).

Il peggiore

Meïté. Serata No per il centrocampista granata, che si fa sradicare il pallone da Favilli in occasione del momentaneo vantaggio genoano. Poi si fa espellere con un fallo inutile al termine del primo tempo supplementare.

