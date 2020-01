A breve il report...

Il tabellino di Inter-Fiorentina 2-1

Inter (3-4-3): Handanovic; Ranocchia, Godin, Bastoni; Candreva (Dal 74' Moses), Barella, Vecino, Young; Lautaro Martínez, Lukaku (Dall'88' Esposito), Sánchez (Dal 66' Eriksen). All. Antonio Conte

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola (Dall'85' Ghezzal), Benassi, Pulgar, Badelj (Dal 56' Cutrone), Dalbert; F.Chiesa (Dall'80' Sottil), Vlahovic. All. Beppe Iachini

Arbitro: Doveri di Roma

Gol: 44' Candreva (I), 60' Caceres (F), 67' Barella (I)

Assist: Pulgar

Ammoniti: Caceres, Dalbert, Sottil

Inter-Fiorentina, Coppa Italia 2020Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

4' - Lirola! Occasione viola. Servito da Pulgar, entra in area e incrocia in diagonale col destro. Palla vicina al palo.

44' - GOL! 1-0 Inter! Segna CANDREVA. Lautaro sfonda in mezzo, scivola Ceccherini, che tocca e passa a Candreva che a porta vuota mette dentro.

51' - Sanchez! Pericolosissimo. Tiro da fuori in diagonale rasoterra dopo un corner. Palla fuori di un soffio, Lautaro in spaccata non riesce a deviare in rete.

58' - Gran parata di Terracciano! Cross di Young e colpo di testa di Vecino in inserimento. Grande intervento del portiere viola.

60' - CACERES! GOL! 1-1! Corner di Pulgar e grande stacco di Caceres a sovrastare Lautaro e Sanchez.

64' - Miracolo di Handanovic. Palla di Chiesa per Vlahovic, che a tu per tu si fa ipnotizzare da Handanovic. Palla alzata in corner.

67' - BARELLA! GOL! 2-1 Inter. Cross di mezzo, palla respinta dalla difesa, tiro al volo pazzesco da fuori di Barella, all'angolino. Gran gol!

MVP DEL MATCH

Nicoló BARELLA - Il gol é una perla. Tiro potente, difficile, preciso. La prestazione decisamente positiva. In mezzo domina, contrasta e riparte.

La statistica chiave

L'Inter raggiunge la semifinale di Coppa Italia per la prima volta dal 2016, quando non riuscí a raggiungere la finale.