Inter-Fiorentina in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi, D'Ambrosio; Lautaro Martínez, Alexis Sánchez. All. Antonio Conte

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; F.Chiesa, Cutrone. All. Beppe Iachini

Probabili formazioni e statistiche

Inter-Fiorentina: dove vederla in tv e in Live-Streaming

La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 a partire dalle 20:30. La partita sarà visibile anche in diretta live streaming su raiplay.it e sull’app Rai Play (gratuita per tutti i sistemi operativi), disponibile su smartphone e tablet. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Gli ultimi 5 risultati dell'Inter

Inter-Cagliari 1-1 (29' Lautaro Martínez; 78' Nainggolan)

Lecce-Inter 1-1 (71' Bastoni; 77' Mancosu)

Inter-Cagliari 4-1 (1' e 49' Lukaku, 22' Borja Valero; 72' Oliva; 80' Ranocchia)

Inter-Atalanta 1-1 (4' Lautaro Martínez; 75' Gosens)

Napoli-Inter 1-3 (14' e 33' Lukaku; 39' Milik; 62' Lautaro Martínez)

Gli ultimi 5 risultati della Fiorentina

Fiorentina-Genoa 0-0

Napoli-Fiorentina 0-2 (26' F.Chiesa, 74' Vlahovic)

Fiorentina-Atalanta 2-1 (11' Cutrone; 67' Ilicic; 84' Lirola)

Fiorentina-SPAL 1-0 (82' Ge.Pezzella)

Bologna-Fiorentina 1-1 (27' M.Benassi; 90+4 Orsolini)

Data, orario e luogo: mercoledì 29 gennaio, ore 20.45 allo stadio Meazza di Milano