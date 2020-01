Inter-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi, D'Ambrosio; Lautaro Martínez, Alexis Sánchez. All. Antonio Conte

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; F.Chiesa, Cutrone. All. Beppe Iachini

Statistiche opta

Sono 11 i precedenti tra Inter e Fiorentina in Coppa Italia, con un bilancio in favore della Viola: 5 vittorie contro i tre successi dei nerazzurri, oltre a 3 pareggi. Al Meazza sono 5 le sfide tra le due squadre, con l'Inter che ha portato a casa due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Inter e Fiorentina si sono incrociate due volte ai quarti di finale di Coppa Italia, nel 1960 e nel 1967: un passaggio del turno per parte.

L’Inter è stata eliminata ai quarti di finale nelle ultime tre edizioni del torneo. I nerazzurri non arrivano a quattro eliminazioni di fila (in questo turno) dal periodo 1992-1995. La Fiorentina, invece, ha vinto per 7-1 nell'ultimo quarto di finale disputato, quello contro la Roma della scorsa stagione. Non è però il suo record nella competizione: vinse 8-0 nel dicembre 1935 contro la Sestrese (ai sedicesimi di finale).

In campo ci sarà ancora Borja Valero, che segnò nel match di campionato contro la Fiorentina al Franchi (finita 1-1 con il pareggio nel recupero di Vlahovic). Il centrocampista spagnolo ha vestito la maglia della Viola prima del suo passaggio all'Inter: con la Fiorentina ha giocato 212 partite e realizzato 17 reti (in tutte le competizioni).

Occhi puntati su Dusan Vlahovic che, ricordavamo, ha segnato contro l'Inter in campionato, trovando la rete nel suo unico tiro verso la porta di tutta la gara.