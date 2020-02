Colpo azzurro al Meazza. Nell'andata della prima semifinale di Coppa Italia, la squadra di Gattuso espugna il campo della capolista del campionato e mette un sigillo importante nel cammino verso la finale. Gli azzurri, organizzati e ben messi in campo, puniscono l'Inter con una ripartenza firmata Di Lorenzo-Ruiz e concedono pochissimo alla coppia Lautaro-Lukaku. L'Inter, sicuramente piú pericolosa con l'ingresso di Eriksen nel finale, non riesce a trovare il gol e ora, il 5 marzo, dovrá ribaltare la situazione al San Paolo. Tutto ancora aperto, ma per la formazione di Conte un brutto passo falso dopo il trionfo nel derby di Milano

Il tabellino di Inter-Napoli 0-1

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar (Dal 46' D'Ambrosio), De Vrij, Bastoni; Moses (Dal 74' Sanchez), Barella, Brozovic, Sensi (Dal 66' Eriksen), Biraghi; Lukaku, Martinez. ALL.: Conte

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Callejon (Dal 78' Politano), Mertens (Dal 73' Milik), Zielinski (Dal 82' Allan). ALL.: Gattuso

Arbitro: Calvarese di Teramo

Gol: 57' Ruiz (N)

Ammoniti: Skriniar, Manolas, Mario Rui, Ospina

Inter-Napoli - Gol di Fabian RuizImago

La cronaca in 4 momenti chiave

45'+1' - Occasione Napoli! Gran palla di Mertens per Zielinski, che tira a tu per tu con Padelli. Gran parata del portiere nerazzurro. Poi tocca con il braccio De Vrij, ma Calvarese non giudica l'intervento da rigore.

57' - FABIAN RUIZ! GOL! Scambia al limite con Mertens, finta, salta un uomo e con il mancino la mette all'incrocio. 0-1 Napoli!

72' - Eriksen! Carica il mancino potente da fuori. Palla alta, ma buon tentativo.

75' - Occasione Inter. Grande spunto di Lautaro a sinistra, cross in mezzo, batti e ribatti, ma Lukaku non riesce a insaccare. Alla fine blocca Ospina.

MVP del match

FABIAN RUIZ - Il gol é un gioiello. Ispirato, si alza spesso a supportare Mertens. Quando é in fiducia, dimostra di avere qualitá ben al di sopra della media.

Statistica del match

Da quando è al Napoli Fabián Ruiz ha segnato tre gol contro l'Inter, contro nessuna squadra ne ha segnato più di uno.