Inter-Napoli in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Antonio Conte

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gennaro Gattuso

Arbitro: Gianpaolo Calvarese della Sezione di Teramo

Inter-Napoli: dove vederla in tv e in Live-Streaming

La gara Inter-Napoli è in programma mercoledì, 12 gennaio, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.45. Il match sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, che manderà in onda la partita in diretta su Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501). Per chi non potesse seguire l’evento davanti al teleschermo sarà disponibile anche la diretta streaming. Gli interessati potranno seguire il match grazie a Rai Play, il servizio di streaming della Rai disponibile tramite il sito web su PC, e tramite applicazione su smartphone e tablet. Eurosport vi garantirà la diretta scritta minuto per minuto.

Gli ultimi 5 risultati dell'Inter

Inter-Milan 4-2 (40' Rebic, 46' Ibrahimovic, 51' Brozovic, 53' Vecino, 70' de Vrij, 93' Lukaku)

Udinese-Inter 0-2 (64' e rig. 71' Lukaku)

Inter-Fiorentina 2-1 (44' Candreva, 60' Caceres, 67' Barella)

Inter- Cagliari 1-1 (29' Lautaro Martinez, 78' Nainggolan)

Lecce-Inter 1-1 (72' Bastoni, 77' Mancosu)

Gli ultimi 5 risultati del Napoli

Napoli-Lecce 2-3 (29' e 61' Lapadula, 48' Milik, 82' Mancosu, 90' Callejon)

Sampdoria-Napoli 2-4 (3' Milik, 16' Elmas, 26' Quagliarella, 73' rig. Gabbiadini, 83' Demme, 98' Mertens)

Napoli-Juventus 2-1 (63' Zielinski, 86' Insigne, 90' Cristiano Ronaldo)

Napoli-Lazio 1-0 (2' Insigne)

Napoli-Fiorentina 0-2 (26' Chiesa, 74' Vlahovic)

Inter-Napoli: informazioni

Semifinale d'andata | Coppa Italia - Tutte le news della Coppa Italia

Data, orario e luogo: mercoledì 12 febbraio, ore 20:45 | Stadio San Siro di Milano