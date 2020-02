Inter-Napoli: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Antonio Conte

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gennaro Gattuso

Arbitro: Gianpaolo Calvarese della Sezione di Teramo

Statistiche

Inter e Napoli si sono affrontate 11 volte in Coppa Italia. Cinque successi nerazzurri, contro i due partenopei (quattro pareggi).

L’unica occasione in cui Inter e Napoli si sono affrontate in una sfida andata/ritorno in Coppa Italia è stata nelle semifinali del 1997, quando i partenopei passarono il turno ai calci di rigore dopo un doppio pareggio.

L’Inter è imbattuta in casa contro il Napoli in Coppa Italia. Grazie a due successi seguiti da un pareggio.

L’Inter non ha passato il turno nelle ultime due occasioni in cui ha partecipato alle semifinali di Coppa Italia (2013 vs Roma e 2016 vs Juventus). I nerazzurri non arrivano a tre eliminazioni di fila in questo turno dal 1999.

L’Inter non raggiunge la finale di Coppa Italia dalla stagione 2010/11, quando a maggio giocò la seconda di fila dopo quella del 2009/10, anno del famoso Triplete.

Il Napoli è stato eliminato nelle ultime due occasioni in cui ha partecipato alle semifinali di Coppa Italia (2015 vs Lazio e 2017 vs Juventus), ma non è mai arrivato a tre eliminazioni di fila in questo turno.

Il Napoli ha vinto solo due volte in trasferta in semifinale di Coppa Italia, nel 1987 contro il Cagliari e nel 1989 contro il Pisa: completano il bilancio quattro pareggi e quattro sconfitte esterne.

Tra le squadre presenti in queste semifinali di Coppa Italia l’Inter è quella che ha mantenuto il possesso palla medio più alto negli scorsi turni: 58% – in campionato i nerazzurri si fermano in ottava posizione, mentre è secondo il Napoli.

Romelu Lukaku ha segnato 21 gol nel 2019/20 contando tutte le competizioni: in cinque delle ultime sei stagioni ha raggiunto il traguardo delle 20 reti e in carriera ha fatto meglio solamente tre volte (27 nel 2017/18, 26 nel 2016/17 e 25 nel 2015/16).