Era così da giocatore, non è cambiato di una virgola da allenatore: Gennaro Gattuso è un uomo abituato a vivere sul filo del rasoio e a dare il meglio di sé quando le pressioni si fanno enormi, quando si mette al timone di una barca che fa acqua da tutte le parti. È stato così all'Ofi Creta, al Pisa e persino al Milan, quando venne chiamato a prendere il posto di Vincenzo Montella con il compito di tenere uniti i cocci di una squadra a pezzi. Chiamato da Aurelio De Laurentiis a Napoli a raccogliere la pesantissima eredità di Carlo Ancelotti, Gattuso sta cercando in ogni modo di dare un senso a una stagione, quella azzurra, iniziata con il piede sbagliato ma che può ancora dire tanto. Perché all'orizzonte c'è una doppia sfida esaltante contro il Barcellona di Messi agli ottavi di finale di Champions e perché - prima - c'è una doppia semifinale contro l'Inter che vale l'accesso alla finale di Coppa Italia, senza dubbio il traguardo più concreto per questo Napoli.

Gattuso e il ritorno a San Siro

Gattuso torna per la prima volta a San Siro dopo l'addio al Milan. Non mette piede sul prato di San Siro da quasi 8 mesi, da quel Milan-Frosinone 2-0 di domenica 19 maggio che aveva tenuti vivi i sogni Champions dei rossoneri, poi svaniti all'ultima giornata. Dall'amaro addio in estate al club di via Aldo Rossi - che preferì ripartire da Marco Giampaolo - ne è passata di acqua sotto i ponti. Gattuso sentirà inevitabilmente aria di derby contro quell'Inter contro cui ha battagliato in campo e in panchina. Per i nerazzurri la Coppa Italia non può certo essere considerato l'obiettivo primario, per il Napoli a sì. Con un quarto posto difficilissimo da riacciuffare per una squadra che vive di troppi alti e bassi, centrare una finale sarebbe senza dubbio un traguardo in grado di rivalutare almeno parzialmente una stagione fin qui povera di soddisfazioni.

Un Napoli grande con le grandi

A dare coraggio agli azzurri c'è un dato. Nelle ultime due occasioni in cui il Napoli ha affrontato una grande ha sempre fatto bene. Ai quarti di finale di Coppa Italia Gattuso fu capace di imbrigliare ed eliminare la Lazio al termine di una partita pazza, risolta da un gol di Insigne in apertura. Un caso? No, almeno a giudicare da quanto era accaduto pochi giorni dopo, quando al San Paolo gli azzurri erano riusciti addirittura a mettere in ginocchio la Juventus al termine di una gara intensa e giocata in modo straordinariamente intelligente. È un Napoli, quindi, che sembra esaltarsi nelle partite in cui parte da sfavorito e ha la possibilità - per usare le parole di Gattuso - di "scendere in campo con umiltà e sacrificio". Come era abbastanza evidente già ai tempi del Milan, Gattuso è un allenatore che prvilegia curare la fase difensiva: accetta la superiorità dell'avversario e riparte per fare male.

Video - Gattuso: "Questa squadra sa giocare: se stiamo lì con umiltà vengono fuori gare così" 02:00

Il duello con Conte, capitolo secondo

L'unica grande che ha surclassato nettamente il Napoli di Gattuso è stata l'Inter, che lo scorso 6 gennaio in campionato aveva vinto 3-1 al San Paolo. Era stata una partita, tuttavia, condizionata da clamorosi errori individuali: di fatto i partenopei avevano regalato 3 gol ai nerazzurri che, pur vincendo con pieno merito, avevano goduto di graditi e inattesi omaggi. Gattuso è consapevole che serviranno due partite perfette per eliminare l'Inter: il ritorno al San Paolo è senza dubbio un vantaggio, ma come spesso capita in queste situazioni le motivazioni avranno un ruolo fondamentale. E quando si tratta di grinta, orgoglio e motivazioni Gattuso non è secondo a nessuno.