Juve-Milan e Napoli-Inter senza una data. La Coppa Italia si decide con una Final Four in estate?

AAA soluzioni cercasi. Dal week end, il campionato potrà ripartire con Juventus-Inter che si disputerà domenica sera alle 20:45. Insomma, la 26a giornata slitta a questo fine settimana, mentre dal prossimo week end si riparte con la 27a giornata. Il campionato si concluderà comunque il 24 maggio perché verrà utilizzato lo slot di mercoledì 13 maggio, come turno infrasettimanale.

Mancano però le date. Non solo Inter-Sampdoria della 25 giornata, ma anche il ritorno delle due semifinali di Coppa Italia. Juventus-Milan all'Allianz Stadium di Torino (dopo l'1-1 dell'andata) e Napoli-Inter al San Paolo di Napoli (dopo l'1-0 dell'andata). Diversi gli scenari messi sotto esame...

In settimana nel caso Inter e Juventus non facciano strada in Europa

Non è da salutare con favore, ma nel caso Inter e Juventus dovessero uscire anzitempo in Europa, ecco che si troverebbe posto per recuperare le due gare di Coppa Italia. Da ricordare che anche il Napoli è impegnato in Champions League. Al momento, però, dovessero arrivare fino in finale, sia l'Inter in Europa League che la Juventus in Champions, non ci sarebbero date utili per un recupero. Considerando i turni infrasettimanali del 22 aprile e del 13 maggio e la pausa per Nazionali di fine marzo...

Video - Marotta: "Napoli-Inter rinviata? Ci adeguiamo a quello che decidono" 00:14

Avere una proroga dalla UEFA: si gioca a fine maggio

La finale di Coppa Italia è prevista per mercoledì 20 maggio. Uno degli scenari, è che in quei giorni si possano disputare le semifinali e andare agli inizi di giugno con la finale. Un discorso comunque molto difficile, considerando che da fine maggio in poi i giocatori saranno attesi dalle proprie Nazionali per il raduno pre Europeo. Oltre al fatto che si dovrà scegliere una località diversa dall'Olimpico di Roma che servirà per la cerimonia d'apertura, con la UEFA che lo ha richiesto già per il 18 maggio. Bisognerà chiedere una proroga alla UEFA che contatterà ciascuna Federazione interessata e capire se si potrà posticipare il 'rilascio' dei Nazionali.

Video - Pioli non ci sta: ''Il rigore non c'era assolutamente, la VAR doveva rimediare'' 00:40

Tutto posticipato in estate con la formula della Final Four

Quattro squadre per un trofeo. Due semifinali (tenendo comunque conto dei risultati dell'andata) e poi la finale secca, stile Final Four come fatto in Spagna con la Supercoppa. Questa l'idea che ha avanzato la Lega Calcio, considerando che la Supercoppa italiana si disputerà comunque tra dicembre e gennaio in Arabia Saudita. I giocatori sarebbero svincolati dalle proprio Nazionali, anche se molti di loro potrebbero non esserci più. Nel mentre Dybala potrebbe essere stato ceduto dalla Juventus mentre Ibrahimovic potrebbe non essere rimasto al Milan. Callejon e Mertens non hanno rinnovato con il Napoli e l'Inter potrebbe aver già ceduto Eriksen. Insomma, da qui ad agosto le cose cambiano e le squadre potrebbero avere - ovviamente - rose differenti. La corsa contro il tempo è partita e ci sono poche soluzioni in gioco.