Juventus-Milan in Diretta Tv e Live Streaming

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Maurizio Sarri

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Bennacer; Paquetà, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Stefano Pioli

Arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze

Juventus-Milan: dove vederla in tv e in Live-Streaming

La gara Juventus-Milan è in programma mercoledì, 3 marzo, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.45. Il match sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, che manderà in onda la partita in diretta su Rai Uno (canale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501). Per chi non potesse seguire l’evento davanti al teleschermo sarà disponibile anche la diretta streaming. Gli interessati potranno seguire il match grazie a Rai Play, il servizio di streaming della Rai disponibile tramite il sito web su PC, e tramite applicazione su smartphone e tablet. Eurosport vi garantirà la diretta scritta minuto per minuto.

Gli ultimi 5 risultati del Milan

Fiorentina-Milan 1-1 (56' Rebic, rig. 85' Pulgar)

Milan-Torino 1-0 (25' Rebic)

Milan-Juventus 1-1 (61' Rebic; 90+1 Cristiano Ronaldo)

Inter-Milan 4-2 (40' Rebic, 45+1 Ibrahimovic; 51' Brozovic, 53' Vecino, 70' de Vrij, 90+3 Lukaku)

Milan-Hellas Verona 1-1 (13' Faraoni; 29' Çalhanoglu)

Gli ultimi 5 risultati della Juventus

Lione-Juventus 1-0 (31' Tousart)

Juventus-Brescia 2-0 (38' Dybala, 75' Cuadrado)

SPAL-Juventus 1-2 (39' Cristiano Ronaldo, 60' Ramsey; 70' rig. Petagna)

Milan-Juventus 1-1 (61' Rebic; 90 rig. Cristiano Ronaldo)

Verona-Juventus 2-1 (65' Cristiano Ronaldo, 76' Borini, 86' rig. Pazzini)

Data, orario e luogo: mercoledì 3 marzo, ore 20:45 | Allianz Stadium di Torino