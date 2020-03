Juventus-Milan: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Maurizio Sarri

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Bennacer; Paquetà, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Stefano Pioli

Arbitro: Gianluca Rocchi di Firenze

Statistiche

Il Milan non vince contro la Juventus in Coppa Italia dal 1985: da allora, in 13 sfide totali, otto successi bianconeri e cinque pareggi.

La Juventus è imbattuta dal 1985 in casa contro il Milan in Coppa Italia: da allora, per i bianconeri tre successi e tre pareggi contro i rossoneri.

La Juventus ha vinto tutte le ultime 10 partite casalinghe in Coppa Italia: è già striscia record per i bianconeri, che non erano mai andati oltre quota otto in precedenza.

Nelle otto occasioni in cui il Milan ha pareggiato la semifinale di andata in casa in Coppa Italia, cinque volte è stato eliminato e tre volte ha passato il turno, inclusa l’occasione più recente, contro la Lazio nel 2018.

Il Milan ha vinto una semifinale di ritorno in trasferta soltanto nel 1990; da allora, per i rossoneri quattro pareggi e sei sconfitte.

La Juventus non pareggiava una semifinale di andata di Coppa Italia in trasferta dal 1993: nelle tre occasioni precedenti, i bianconeri hanno passato il turno due volte, venendo eliminati proprio nella più recente contro il Torino.

La Juventus detiene già il record di finali in Coppa Italia (18); con il passaggio del turno, i bianconeri staccherebbero ulteriormente la Roma ferma a quota 17; il Milan è quarto con 12, alle spalle dell’Inter (13).

Cristiano Ronaldo ha segnato in tre partite contro il Milan da quando gioca nella Juventus: quella rossonera potrebbe diventare la prima squadra punita dal portoghese in quattro diverse occasioni con la maglia dei bianconeri.

Da quando gioca in Italia Paulo Dybala ha segnato otto gol contro il Milan (sei con la maglia della Juventus) in tutte le competizioni: soltanto contro Udinese (nove) e Lazio (11) ha fatto meglio.

Ante Rebic ha preso parte al 42% dei 19 gol realizzati dal Milan nel nuovo anno solare in tutte le competizioni, segnando sette reti, compreso quello nella semifinale d’andata di Coppa Italia, condite da un assist.