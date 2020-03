Juventus-Milan senza tifosi? Si va verso un match a porte chiuse

Si va verso un nuovo cambio di programma per uno dei big-match in programma in questi giorni: se fino a domenica Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì sera, doveva disputarsi certamente con i tifosi, ora la sicurezza viene meno.

Resta infatti molto concreta la possibilità che la semifinale di ritorno di possa giocare a porte chiuse. La decisione definitiva verrà presa in serata, dopo un'altra riunione della Regione Piemonte: se il decreto verrà prorogato la sfida verrà disputata a porte chiuse.

Gli arbitri delle semifinali

All'Allianz Stadium sarà Gianluca Rocchi della sezione di Firenze a dirigere Juventus-Milan, assistito dai guardalinee Mondin e Galetto, con Massa come quarto uomo e al Var Aureliano e Alassio. La gara è in programma mercoledì sera alle 20.45. Per Napoli-Inter, prevista giovedì alle 20.45 al San Paolo, è stato designato Daniele Doveri di Roma. Assistenti di linea Del Giovane e Cecconi, quarto ufficiale Mariani, addetti Var Irrati e Giallatini.