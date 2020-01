20 minuti di dominio e tre gol. Poi il rallentamento, la Roma che segna e prova a rientrare in partita, prima della gestione finale. La Juventus, complessivamente superiore ai giallorossi, supera i quarti di finale e raggiunge la semifinale di Coppa Italia per la quinta volta nelle ultime sei stagioni. I bianconeri hanno sfruttato le amnesie difensive giallorosse, hanno colpito nel momento migliore e poi hanno controllato. Qualche problema, invece, per una Roma che senza Dzeko non ha peso offensivo e che dietro é sembrata svagata e poco coesa. La Juve in semifinale se la vedrá con la vincente di Milan-Torino (non ancora ufficiali le date). Sarri ha tenuto completamente a riposo De Ligt e Dybala.

Il tabellino di Juventus-Roma 3-1

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo (Dal 41' Cuadrado), Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot (Dal 76' Matuidi); Douglas Costa (Dal 66' Ramsey), Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Roma (4-2-3-1): Pau López; Florenzi (Dal 67' Veretout), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara (Dal 76' Bruno Peres), Cristante; Ünder, Pellegrini, Kluivert (Dal 46' Santon); Kalinic. All. Paulo Fonseca

Arbitro: Rocchi di Firenze

Gol: 26' Ronaldo (J), 38' Bentancur (J), 45'+2' Bonucci (J), 50' aut. Buffon (J)

Assist: Douglas Costa

Ammoniti: Cristante, Higuain, Matuidi

Buffon - Juventus-Roma - Coppa Italia 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

26' - Gol! Ronaldo! 1-0 Juventus. Che gol! Douglas Costa allarga per Ronaldo, che accelera, pianta lí Florenzi e con il mancino in diagonale batte Pau Lopez.

38' - Gol! Bentancur! 2-0 Juventus! Che gol! Ripartenza Juventus, palla a Douglas Costa, tocco dentro per Bentancur, che vince un contrasto con Mancini e tira di punta con il destro. Palla sul palo e poi in rete.

39' - Bordata di Douglas Costa da fuori. Para Pau Lopez. Roma in grande difficoltá ora.

45' + 2' - Gol! Bonucci! 3-0 Juventus! Cross di Douglas Costa e colpo di testa di Bonucci a insaccare. Check del var sulla posizione del difensore: gol buono.

47' - Palo della Roma. Pellegrini calcia da fuori, respinge male Buffon, Kalinic arriva e centra il palo!

48' - Traversa della Juventus. Cross di Ronaldo, deviazione aerea di Higuain. Traversa piena.

50' - Gol! 3-1! La riapre la Roma. Anzi Autogol di Buffon! Tiro di Under, traversa e auto-deviazione sfortunata di Buffon.

56' - Buona parata con i piedi di Buffon su Florenzi, che aveva sorpreso Cuadrado. Rischia la Juve

62' - Gran parata di Pau Lopez su Higuain! Gran deviazione sul cross di Cuadrado e gran risposta del portiere giallorosso.

Cristiano Ronaldo - Juventus-Roma - Coppa Italia 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

MVP del match

Rodrigo BENTANCUR - Luxury Rodrigo. Gran primo tempo. Mezz'ala di inserimento. Si capisce perché Sarri lo adora. Il gol é di astuzia, la prova grintosa, la ripresa molto lucida. Uomo chiave.

La statistica chiave

Dalla nascita della Serie A a girone unico nel 1929/30, Maurizio Sarri è il secondo allenatore della Juventus a vincere 14 delle prime 15 gare interne in assoluto sulla panchina dei bianconeri in tutte le competizioni (1N), dopo Carlo Parola (1P) nel 1960 (Opta).