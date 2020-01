Juventus-Roma in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

Roma (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, G.Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Lo.Pellegrini, Kluivert; Kalinic. All. Paulo Fonseca

Arbitro: Gianluca Rocchi, sezione di Firenze

Juventus-Roma: dove vederla in tv e in Live-Streaming

La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 a partire dalle 20:30. La partita sarà visibile anche in diretta live streaming su raiplay.it e sull’app Rai Play (gratuita per tutti i sistemi operativi), disponibile su smartphone e tablet. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Gli ultimi 5 risultati della Juventus

Juventus-Lazio 1-3 (16' Luis Alberto, 45' Dybala, 73' Lulic, 90' Cataldi)

Juventus- Cagliari 4-0 (43', 67' e rig. 82' Cristiano Ronaldo, 81' Higuain)

Roma-Juventus 1-2 (3' Demiral, 10' Cristiano Ronaldo, 68' rig. Perotti)

Juventus- Udinese 4-0 (16' Higuain, 26 'rig. e 58' Dybala, 61' rig. Douglas Costa)

Juventus-Parma 2-1 (Cristiano Ronaldo 43' e 58', Cornelius 55')

Gli ultimi 5 risultati della Roma

Fiorentina -Roma 1-4 (19' Dzeko, 21' Kolarov, 34' Badelj, 73' Pellegrini)

Roma-Torino 0-2 (45' e 66' Belotti)

Roma-Juventus 1-2 (3' Demiral, 10' Cristiano Ronaldo, 68' rig. Perotti)

Parma-Roma 0-2 (49' e 76' Pellegrini)

Genoa-Roma 3-1 (5' Under, 44' aut. Biraschi, 74' Dzeko)

Juventus-Roma: informazioni

Data, orario e luogo: mercoledì 22 gennaio, ore 20.45, Allianz Stadium di Torino