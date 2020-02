Momento delicato in casa Juventus dopo le sconfitte contro Napoli e Verona nelle ultime 3 gare di campionato. L'inatteso scivolone del Bentegodi, in particolare, è stato ovviamente mal digerito da squadra e dirigenza. Un'amarezza acuita anche dai contemporanei successi di Lazio e Inter e dal conseguente aggancio dei nerazzurri al comando della classifica. Proprio in ragione della delicatezza del momento, il presidente bianconero Andrea Agnelli ha voluto incontrare personalmente a cena il tecnico Maurizio Sarri.

Juventus attesa da un mese di fuoco

Un appuntamento programmato da tempo, al quale ha partecipato anche Fabio Paratici, che è servito a fare il punto della situazione in vista dei prossimi importantissimi impegni. Da qui a un mese, infatti, la Juventus è attesa da una serie di partite fondamentali: la doppia semifinale di Coppa Italia contro il Milan, la sfida contro il Lione valida per gli ottavi di finale di Champions e il derby d'Italia contro l'Inter. La cena - secondo quanto riferito in esclusiva dal quotidiano La Stampa - si è tenuta presso un ristorante di Torino e si è svolta in un'atmosfera rilassata. In casa bianconera non è certo il momento di fare drammi e questo il presidente Agnelli lo sa benissimo: Ronaldo e compagni sono in testa alla classifica in campionato e sono ancora in corsa in 3 competizioni. Ma un punto della situazione in questa fase della stagione - e alla luce degli ultimi risultati non proprio incoraggianti - era certamente necessario.