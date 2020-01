La Juventus non snobba la Coppa Italia ed effettua una delle migliori prestazioni della sua stagione, anche senza Cristiano Ronaldo. Il turnover lo fa l’Udinese ma, a prescindere, questa Juventus era davvero difficile da affrontare, con il tandem Higuain-Dybala che ha funzionato a meraviglia. Segna l’ex Napoli su assist della Joya, nella ripresa si invertono i ruoli con Higuain che fa l’assist per il gol di Dybala. Nel mezzo un gol su rigore di Dybala e un gol annullato ad Higuain. Nel secondo tempo c’è anche spazio per la rete di Douglas Costa su rigore, mentre si rivede in campo Pjaca dopo l’infortunio. È un monologo quello della Juventus che continua il suo percorso di crescita, con la speranza di trovare - proprio in queste partite - quella fluidità di gioco che potrà essere l’arma in più in Champions League contro le big d’Europa. Sarri può essere soddisfatto, se la sua Juventus gioca sempre così...

Tabellino

Juventus-Udinese 4-0

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot (71’ Ramsey); Douglas Costa (63’ Cuadrado), Higuain, Dybala. All. Maurizio Sarri

Udinese (3-5-2): Nicolas; Opoku, De Maio, Nuytinck; ter Avest, Walace (76’ S.Fofana), Jajalo, Barak, Sema (62’ Stryger Larsen); Teodorczyk (46’ Lasagna), Nestorovski. All. Luca Gotti

Marcatori: 16’ Higuain (J), 26’ rig. e 58’ Dybala (J), 61’ rig. Douglas Costa (J)

Assist: 16’ Dybala (1-0 Higuain)

Arbitro: Gianluca Aureliano, sezione di Bologna

Ammoniti: 61’ Nuytinck

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti

16’ GOL HIGUAIN - Vantaggio della Juventus, con il gol di Higuain che supera Nicolas dopo un doppio scambio con Dybala. La difesa dell’Udinese non ci capisce davvero nulla.

26’ GOL DYBALA - Raddoppio della Juventus con il calcio di rigore di Dybala che batte Nicolas, nonostante il portiere brasiliano avesse intuito l’angolo di tiro. Il fallo da rigore l’aveva commesso proprio Nicolas su Bernardeschi.

39’ PALO DI BENTANCUR - Destro da fuori dell’uruguaiano che coglie in pieno il palo alla sinistra di Nicolas.

54’ GOL ANNULLATO AD HIGUAIN - Arriva anche il tris per i padroni di casa con il gol di Higuain con il tap-in, dopo la deviazione di Nicolas sul tiro ravvicinato di de Ligt. L’arbitro annulla tutto con l’ausilio della VAR: l’argentino era in offside al momento del tiro di de Ligt.

58’ GOL DYBALA - La Juventus non perde e tempo e trova subito il 3-0 con il sinistro a giro di Dybala. Nuytinck lo aveva lasciato tirare con troppa facilità.

61’ GOL DOUGLAS COSTA - Altro rigore per la Juventus con il mani di Nuytinck sulla conclusione di Rugani: dal dischetto calcia Douglas Costa che spiazza Nicolas.

79’ PALO DI RUGANI - La Juventus cerca un altro gol con il colpo di testa di Rugani che finisce però sul palo alla destra di Nicolas.

HD: Higuain-Dybala

Il migliore

Paulo DYBALA - Parte esterno a destra, ma svaria su tutto il fronte d’attacco non dando punti di riferimento alla difesa friulana. Serve l’assist a Higuain per la rete del vantaggio e segna due gol, oltre a creare pericoli ad ogni tocco di palla.

Il peggiore

Bram NUYTINCK - Qualche chiusura in avvio di gara, ma dopo perde il senso delle misure, lasciando troppi buchi dietro di sé. Nella ripresa completa l’opera, lasciando a Dybala spazio per il gol del 3-0 e commettendo il fallo che porta al rigore del poker.