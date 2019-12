Juventus-Udinese, Milan-SPAL e Napoli-Perugia agli ottavi: il tabellone completo della Coppa Italia

Mancano solo due partite per completare il quarto turno di Coppa Italia, il preludio agli ottavi di finale che ci saranno nel mese di gennaio con l’ingresso nella competizione delle squadre teste di serie. Solo Inter e Roma attendono di conoscere ancora il proprio avversario, mentre la Lazio campione in carica affronterà la Cremonese nel prossimo turno. Juventus-Udinese, Napoli-Perugia, Milan-SPAL e Atalanta-Fiorentina sono gli altri accoppiamenti delle big.

Ottavi di finale (tra il 15 e il 22 gennaio 2020)

NAPOLI-Perugia al San Paolo di Napoli

LAZIO-Cremonese all'Olimpico di Roma

ATALANTA-Fiorentina al Gewiss Stadium di Bergamo

INTER-Cagliari/Sampdoria al Meazza di Milano

MILAN-SPAL al Meazza di Milano

TORINO-Genoa all'Olimpico Grande Torino di Torino

ROMA-Parma/Frosinone all'Olimpico di Roma

JUVENTUS-Udinese all'Allianz Stadium di Torino

In maiuscolo le teste di Serie

Da definire ancora le date delle gare degli ottavi di finale: tra il 15 e il 22 gennaio per permettere sia a Milan che Inter di giocare la propria sfida in casa.

Quarti di finale (29 gennaio 2020)

Napoli-Perugia / Lazio-Cremonese (gara 71)

Atalanta-Fiorentina / Inter-Cagliari/Sampdoria (gara 72)

Milan-SPAL / Torino-Genoa (gara 73)

Roma-Parma/Frosinone / Juventus-Udinese (gara 74)

Semifinali (andata 12 febbraio 2020, ritorno 4 marzo 2020)

Vincente gara 71 - Vincente gara 72

Vincente gara 73 - Vincente gara 74

Finale

13 maggio 2020 allo stadio Olimpico di Roma